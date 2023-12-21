تأثير ذوبان التربة الصقيعية وجريان النهر على بالوعة الكربون في القطب الشمالي

يكشف بحث جديد أن ذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي في كندا يتسببان في إطلاق أجزاء من المحيط المتجمد الشمالي كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون (CO2) مما تمتصه. وتركز الدراسة، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، على بحر بوفورت، حيث يتدفق نهر ماكنزي. وقد أدت درجات الحرارة الأكثر دفئا في القطب الشمالي إلى زيادة الذوبان والذوبان، مما ساهم في هذه الظاهرة.

وباستخدام نموذج كيميائي حيوي للمحيطات عالمي يسمى ECCO-Darwin، قام العلماء بمحاكاة تصريف المياه العذبة والكربون والنيتروجين والسيليكا من نهر ماكنزي إلى بحر بوفورت من عام 2000 إلى عام 2019. وقام فريق البحث، المكون من علماء من فرنسا والولايات المتحدة وقد وجدت الولايات المتحدة وكندا أن تصريف النهر أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات في جنوب شرق بحر بوفورت، مما أدى إلى إطلاق صافي ثاني أكسيد الكربون قدره 2 مليون طن متري سنويا ــ أي ما يعادل الانبعاثات السنوية التي تطلقها 0.13 ألف سيارة تعمل بالبنزين.

ويتباين إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بين المواسم، مع ارتفاع الانبعاثات خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما يكون تصريف الأنهار مرتفعًا ويكون الجليد البحري أقل لاحتجاز الغاز. تكشف هذه النتائج عن التأثير الكبير لجريان الأنهار على توازن الكربون في المحيط المتجمد الشمالي، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذه المنطقة النائية.

تشهد المنطقة القطبية الشمالية ارتفاعا سريعا في درجات الحرارة، مع حدوث تغيرات في مياهها وأنظمتها البيئية بمعدل ينذر بالخطر. تؤكد الدراسة على أهمية فهم دور الأطراف الساحلية والأنهار في دورة الكربون في القطب الشمالي. وبما أن ما يقرب من نصف المحيط المتجمد الشمالي يتكون من مياه ساحلية، فإن هذا البحث يسلط الضوء على التغيرات البيئية الأكبر التي تحدث في المنطقة.

يساهم ذوبان التربة الصقيعية وزيادة تدفق المياه نتيجة ذوبان الثلوج والجليد في إطلاق ثاني أكسيد الكربون من المحيط المتجمد الشمالي. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل تؤدي إلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مثل تكاثر العوالق النباتية في المياه المفتوحة بسبب تقلص الجليد البحري. من خلال التقاط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي أثناء عملية التمثيل الضوئي، تلعب هذه الكائنات البحرية دورًا حاسمًا في النظام البيئي في القطب الشمالي. يتم استخدام نموذج ECCO-Darwin لمواصلة دراسة هذه الأزهار وفحص الروابط بين الجليد والحياة في القطب الشمالي.

يعد فهم التفاعلات المعقدة بين الأنهار والجريان السطحي ومصرف الكربون في القطب الشمالي أمرًا ضروريًا لإجراء أبحاث شاملة حول تغير المناخ. مع استمرار المنطقة القطبية الشمالية في الخضوع لتحول سريع، يعمل العلماء على كشف التغيرات البيئية التي تحدث في هذه المنطقة الحرجة.