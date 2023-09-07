تدخل المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 في وضع السكون على سطح القمر

هبطت مهمة Chandrayaan-3 الهندية بنجاح بمركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan على سطح القمر في 23 أغسطس. ومع ذلك، مع انتهاء اليوم القمري بعد أسبوعين، قد تتوقف مهمة المركبة مؤقتًا. ونظرًا لاعتمادها على الطاقة الشمسية، دخلت المركبة الجوالة براغيان في وضع السكون، مع بدء الليل القمري.

على عكس مركبات ناسا المريخية، التي تستخدم MMRTGs للحصول على الطاقة ويمكن أن تستمر لسنوات، فإن مهمة Chandrayaan-3 تكلف 75 مليون دولار فقط وتعتمد براغيان على الطاقة الشمسية. مع حلول الليل القمري، مع انخفاض درجات الحرارة إلى -120 درجة مئوية (-184 درجة فهرنهايت)، لم يتم تصميم الأجهزة الإلكترونية للمركبة للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية. ومع ذلك، فإن بطارية العربة الجوالة مشحونة ولا يزال جهاز الاستقبال الخاص بها يعمل، مما يوفر الأمل في إمكانية إعادة تنشيطه عند مرور الليل.

وقد تم بنجاح تحقيق الأهداف الهندسية للمهمة، والتي تضمنت الهبوط الآمن على سطح القمر وإظهار قدرة المركبة على الحركة. ومن حيث الأهداف العلمية، هدفت المهمة إلى اكتشاف الجليد المائي وتحليل تركيبة الثرى القمري. وقد تم تجهيز العربة الجوالة بمقياس طيفي ومنظار طيفي لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم بيانات المهمة في فهمنا للتأثيرات القمرية وتطور الغلاف الجوي للقمر.

وقد نشرت بالفعل البيانات الأولية للمهمة من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). تكشف قياسات درجة الحرارة التي اتخذتها مركبة الهبوط عن اختلافات في درجات الحرارة فوق سطح القمر وتحته. وتم تسجيل درجة حرارة السطح عند 50 درجة مئوية، بينما على بعد بضعة ملليمترات فقط تحت السطح، انخفضت إلى -10 درجة مئوية. وهذا يؤكد الملاحظات السابقة التي قدمتها بعثات أخرى، مما يشير إلى أن الطبقة العليا من الثرى القمري تعمل كعازل، مما يحد من انتقال الحرارة.

علاوة على ذلك، تم اكتشاف وجود الكبريت في القطب الجنوبي للقمر لأول مرة، سواء من خلال القياسات الموقعية أو في هذا الموقع المحدد. وفي حين أن البيانات المتبقية من المهمة ستحدد النتيجة الإجمالية للأهداف العلمية، ستتاح للعلماء الهنود الفرصة الأولى لتحليل البيانات قبل مشاركتها مع المجتمع العلمي الدولي.

يمثل هذا الإنجاز نجاحًا مهمًا لـ ISRO، خاصة بعد محاولة الهبوط الفاشلة على سطح القمر في عام 2019. وباعتبارها الدولة الرابعة التي تحقق نجاحًا على القمر، فإن فخر الهند بقدراتها على استكشاف الفضاء آخذ في الازدياد. تتمتع البلاد بسجل حافل من عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الناجحة، بل إنها تعاونت مع وكالة ناسا في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية. علاوة على ذلك، تخطط ISRO للقيام بمهمة قمرية مشتركة مع اليابان تسمى مهمة استكشاف القمر القطبي (LUPEX)، والوكالة حريصة على إيقاظ براغيان عندما تعود الشمس في 22 سبتمبر لمواصلة مهمتها.

مصادر:

– تشاندرايان 3 براجيان روفر- ويكيبيديا

- ISRO- منظمة أبحاث الفضاء الهندية