يستمر الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية في الانخفاض، مما يشير إلى تحول محتمل في النظام

يشهد الجليد البحري المحيط بالقارة القطبية الجنوبية تراجعا كبيرا، حيث لوحظت أدنى مستوياتها القياسية في الموسمين الماضيين. ويعد هذا الانخفاض كبيرًا، لأنه يقل بكثير عن أي مستويات قصوى تمت ملاحظتها منذ بدء المراقبة عبر الأقمار الصناعية في أواخر السبعينيات. كما أن المستويات الدنيا في الصيف تتضاءل أيضًا، حيث حدثت ثلاثة فصول صيف منخفضة بشكل قياسي في السنوات السبع الماضية.

يلعب الجليد البحري في القطب الجنوبي دورًا حاسمًا في تنظيم مناخ الأرض. فهو يعكس الطاقة الشمسية مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، مما يحافظ على برودة الكوكب، ويعزل المحيط. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تكوين الجليد البحري إلى توليد كتل مياه باردة ومالحة تدفع التيارات المحيطية العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات كبيرة في الجليد البحري في القطب الجنوبي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على النظام المناخي للأرض.

ومع ذلك، فقد أثبت التنبؤ الدقيق بدورة التجميد والذوبان السنوية والتغيرات في مدى الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية أنه يمثل تحديًا للنماذج المناخية. تشير سجلات الأقمار الصناعية إلى أن حجم الجليد البحري وصل هذا العام إلى مستوى قياسي منخفض في سبتمبر/أيلول. على الرغم من الارتفاع المتأخر في العام السابق، حيث وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى الحد الأقصى بحلول سبتمبر، فقد لوحظت آثار مدمرة على طيور البطريق الإمبراطور، مع عدم بقاء أي فراخ على قيد الحياة في أربعة من أصل خمسة مواقع تكاثر في منطقة واحدة من فقدان الجليد البحري.

كافحت نماذج المناخ العالمية لمحاكاة الجليد البحري في القطب الجنوبي بدقة، مع فشل معظم النماذج في إعادة إنتاج الاتجاه الملحوظ في منطقة الجليد البحري من عام 1979 إلى عام 2018. في حين أن العوامل المختلفة، مثل أنماط الرياح والأمواج، والتقلبات الطبيعية، والأوزون الستراتوسفيري، والمياه الذائبة من تم اقتراح الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي كتفسيرات محتملة، لكن لم يقدم أي منها إجابة محددة.

أحد أسباب صعوبة فهم الجليد البحري في القطب الجنوبي هو عدم وجود قياسات مباشرة لسمك الجليد البحري. وعلى عكس القطب الشمالي، حيث تتوفر بيانات واسعة النطاق، فإن البيانات المتعلقة بسمك الجليد البحري في القطب الجنوبي متفرقة. تأتي هذه البيانات بشكل أساسي من الثقوب المحفورة في الجليد البحري، ومحطات المراقبة، وقياسات الحث الكهرومغناطيسي. يعد الحصول على قياسات دقيقة لكل من مساحة الجليد البحري وسمكه أمرًا بالغ الأهمية لفهم التأثير العام لتغير المناخ على الجليد البحري.

وفي السنوات الأخيرة، ساهمت العواصف غير المعتادة في القطب الجنوبي، مثل تلك التي شهدتها منطقة ماكموردو ساوند، في جعل الجليد البحري أرق من المعتاد. تسببت هذه العواصف في تفجير الجليد البحري، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في العمليات في القطب الجنوبي. في عام 2022، كان الجليد البحري في ماكموردو ساوند أرق بكثير من المعتاد، مما أدى إلى مخاوف تتعلق بالسلامة والحاجة إلى تدابير بديلة لمراقبة سمك الجليد البحري.

يثير الانخفاض المستمر في الجليد البحري في القطب الجنوبي مخاوف بشأن التحول المحتمل للنظام الذي يحدث في هذه المنطقة. وبينما يعمل العلماء على فهم أفضل للديناميكيات المعقدة التي تؤثر على الجليد البحري في القطب الجنوبي، فمن الضروري مراقبة وتقييم هذه التغييرات للحصول على نظرة ثاقبة لآثارها على النظام المناخي للأرض.

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