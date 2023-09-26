الانحدار الدراماتيكي للجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية: تحول في النظام له عواقب بعيدة المدى

شهد الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية، وهو طبقة من مياه البحر المتجمدة المحيطة بالقارة، انخفاضًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. إن الحد الأقصى لمستوى الجليد البحري في فصل الشتاء، والذي يتم ملاحظته في الفترة من سبتمبر إلى فبراير، هو أقل بكثير من أي سجلات سابقة منذ بدء المراقبة عبر الأقمار الصناعية في أواخر السبعينيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى من الجليد البحري في الصيف يتضاءل أيضًا، حيث سجل ثلاثة فصول صيف منخفضة بشكل قياسي في السنوات السبع الماضية.

يمكن أن يكون لآثار هذا الانخفاض في الجليد البحري في القطب الجنوبي عواقب بعيدة المدى على مناخ الأرض. يلعب الجليد البحري دورًا حاسمًا في تبريد الكوكب من خلال عكس الطاقة الشمسية مرة أخرى إلى الغلاف الجوي. كما أنه يعمل كعازل للمحيطات ويولد كتلًا مائية باردة ومالحة تدفع التيارات المحيطية العالمية. تعد دورة التجميد والذوبان السنوية للجليد البحري في القطب الجنوبي واحدة من أكبر التغيرات الموسمية على الأرض.

القياس المستخدم لتتبع مدى الجليد البحري هو إجمالي مساحة السطح حيث يغطي الجليد البحري 15% على الأقل. وفي سبتمبر/أيلول من هذا العام، وصل حجم الجليد البحري إلى مستوى قياسي منخفض في ذلك الوقت من العام. وشهد العام السابق أيضًا انخفاضًا في حجم الجليد البحري، مما كان له آثار مدمرة على طيور البطريق الإمبراطور. وفي إحدى مناطق فقدان الجليد البحري، لم تتمكن أي فراخ من البقاء على قيد الحياة في أربعة من أصل خمسة مواقع للتكاثر.

كان من الصعب التنبؤ بدقة بتراجع الجليد البحري في القطب الجنوبي. وقد كافحت النماذج المناخية التنبؤية لإعادة إنتاج الاتجاه الملحوظ في مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي بين عامي 1979 و2018. وتتكون هذه النماذج، التي تعد أفضل أدواتنا للتنبؤ بالمناخ المستقبلي، من نماذج مكونة فردية تمثل عمليات فيزيائية مختلفة. وفي حين نجحت هذه النماذج في التنبؤ باحترار المحيطات وسطح الأرض، إلا أنها كافحت لمحاكاة الجليد البحري في القطب الجنوبي.

لا تزال الأسباب الكامنة وراء الفشل في محاكاة الجليد البحري في القطب الجنوبي بدقة قيد التحقيق. تم اقتراح التغيرات في أنماط الرياح والأمواج، والتقلبات الطبيعية، والأوزون الستراتوسفيري، والمياه الذائبة من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي كتفسيرات محتملة. ومع ذلك، لم يقدم أي منها إجابة محددة حتى الآن.

ويشكل قياس سمك الجليد البحري في القطب الجنوبي تحديًا أيضًا، حيث لا يمكن قياسه مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية. تأتي البيانات المحدودة عن سمك الجليد البحري من الثقوب المحفورة في الجليد البحري، ومحطات المراقبة، وقياسات الحث الكهرومغناطيسي.

يعد انخفاض الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية تطورًا مثيرًا للقلق، وقد يكون له آثار كبيرة على النظام المناخي للأرض. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك والتنبؤ بدقة بالتغيرات المستقبلية في مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي وسمكه.

مصادر:

- دراسة: الجليد البحري المنخفض بشكل مدمر في القطب الجنوبي قد يكون "الشذوذ الجديد"

– مقال: اللغز العميق للجليد البحري في القطب الجنوبي