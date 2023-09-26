الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية في انخفاض كبير، مما قد يشير إلى تحول النظام

ويشهد الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية انخفاضًا كبيرًا، حيث يقل كثيرًا عن أي مستويات قصوى شتوية تمت ملاحظتها منذ بدء مراقبة الأقمار الصناعية في أواخر السبعينيات. ويثير هذا الانخفاض القلق لأن الجليد البحري يلعب دورًا حاسمًا في مناخ الأرض من خلال عكس الطاقة الشمسية مرة أخرى إلى الغلاف الجوي وعزل المحيط. كما أنها تولد كتل مياه باردة ومالحة تدفع التيارات المحيطية العالمية.

ويخضع الجليد البحري في القطب الجنوبي لدورة تجميد وذوبان سنوية، مع أقصى تغطية في سبتمبر والحد الأدنى في فبراير. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى للصيف يتناقص بشكل مطرد، مع تسجيل ثلاثة فصول صيف منخفضة بشكل قياسي في السنوات السبع الماضية. اقترح بعض العلماء أن هذا الانخفاض يمكن أن يشير إلى تحول في نظام الجليد البحري في القطب الجنوبي.

تراقب الأقمار الصناعية قياسًا يسمى "مدى الجليد البحري" منذ السبعينيات. ويشير مدى الجليد البحري إلى إجمالي مساحة السطح حيث يغطي الجليد البحري ما لا يقل عن 1970%. وفي هذا العام، وصل حجم الجليد البحري إلى مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام. وفي العام السابق، كان نطاق الجليد البحري أقل بنسبة 15% من المتوسط، مما أدى إلى آثار مدمرة على طيور البطريق الإمبراطور.

ومن المثير للاهتمام أن النماذج المناخية كافحت للتنبؤ بدقة بتغيرات الجليد البحري في القطب الجنوبي. وتنبأت معظم النماذج بوجود اتجاه متناقص في مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي، لكن البيانات المرصودة تناقضت مع هذه التوقعات. لا تزال الأسباب الكامنة وراء هذا التناقض غير واضحة، مع تفسيرات مقترحة تشمل التغيرات في أنماط الرياح والأمواج، والتقلبات الطبيعية، والأوزون الستراتوسفيري، والمياه الذائبة من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي.

علاوة على ذلك، فإن القياسات الدقيقة لسمك الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية تمثل تحديًا بسبب البيانات المحدودة والقياسات المتناثرة. هذه المعلومات ضرورية لفهم التأثير العام لتغير المناخ على الجليد البحري. تلعب العواصف أيضًا دورًا في تشكيل الجليد البحري في القطب الجنوبي، كما يظهر في صوت ماكموردو. وفي عام 2022، تسببت العواصف في أن يكون الجليد البحري في هذه المنطقة أرق من المعتاد، مما أدى إلى اضطرابات ومخاوف تتعلق بالسلامة في العمليات في القطب الجنوبي.

وفي الختام، فإن الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية يشهد انحداراً هائلاً، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على مناخ الأرض. ولا تزال الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض والتحديات التي تواجه التنبؤ الدقيق بتغيرات الجليد البحري في القطب الجنوبي قيد الدراسة. إن فهم هذه التغييرات أمر بالغ الأهمية لتقييم آثار تغير المناخ ووضع استراتيجيات فعالة للتخفيف والتكيف.

مصادر:

- إنجا سميث، وأندرو بولينج، وجريج ليونارد، ومارين إليزابيث ريختر، وماكس توماس، وبات لانغورن، جامعة أوتاجو، وولفغانغ راك، جامعة كانتربري

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