حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الفن السحري لطيور التعريشة الساتان: عرض رائع لإبداع الطبيعة

Byروبرت أندرو

سبتمبر 27، 2023
الفن السحري لطيور التعريشة الساتان: عرض رائع لإبداع الطبيعة

مع حلول فصل الربيع، أصبح الحي الذي أعيش فيه ساحة لعب مفعمة بالحيوية لحشد من طيور التعريشة المتحمسة. على الرغم من أنني قد لا أكون خبيرًا، إلا أن سلوكهم يشير إلى أن معظمهم من الذكور الأحداث، الذين ينخرطون في سلوكيات مرحة، ويتسكعون في الحدائق، وحتى يستخدمون السجائر الإلكترونية. إن مراقبة هذه المخلوقات الرائعة وهي تبني تعريشاتها على بعد متر واحد فقط من المكان الذي يلعب فيه أطفالي على الترامبولين، كانت تجربة آسرة.

لقد جذبت الأنشطة الوفيرة لطيور التعريشة اهتمام أطفالي، الذين كانوا يراقبون باجتهاد بينما تبني الطيور، وتمارس حركات رقصها، وتغني، وأحيانًا تجلب أغطية زجاجات زرقاء جذابة أو زهور صفراء. غالبًا ما تتم سرقة هذه العروض النابضة بالحياة من قبل طيور التعريشة الأخرى، مما يخلق ملكية مرحة ذهابًا وإيابًا.

لقد تغلب علينا فضولنا، مما دفعنا إلى إعداد كاميرات لالتقاط عروض طائر التعريشة الرائعة. من خلال مراجعة لقطاتنا، توصلنا إلى اكتشاف مدهش: طيور التعريشة هي طيور مقلدة بارعة. تشتهر هذه الطيور بدمج أغاني الطيور الأخرى في طقوس التزاوج، وتمتلك موهبة غير متوقعة. في الواقع، قام طائر التعريشة الخاص بنا بتقليد نداء طائر الكوكابورا، مما أظهر تنوعه في تقليد الأصوات المختلفة.

نشأت طيور التعريشة الساتان التي نشأت على الساحل الأوسط لنيو ساوث ويلز، وكانت لها مكانة خاصة في قلبي. كان مواجهة تعريشاتهم المزينة بشكل جميل والمختبئة وسط الأدغال بمثابة العثرة على كنز سري. تثير الزخارف والزخارف الملونة المرتبة بدقة والتي صنعتها هذه العقول غير البشرية شعوراً بالرهبة والعجب يشبه اكتشاف خاتم خرافي في غابة مقفرة.

في حين أن أنواع الطيور الأخرى مثل الحدأة السوداء والعصفور الصخري تزين أعشاشها أيضًا، إلا أن طائر التعريشة هو الذي يتميز حقًا بأناقته وذوقه الفني. مع تعريشاتها المنحنية بدقة والتي تعمل كخلفية لرقصاتها المتقنة، تخلق هذه الطيور وهمًا بصريًا يلعب دورًا حيويًا في نجاح التزاوج.

إن القدرات الساحرة لطيور التعريشة الساتانية في تقليد الطيور الأخرى، وبراعتهم الفنية في تصميم التعريشات، وعروضهم الراقصة الآسرة تجعلهم يستحقون المنافسة على لقب طائر العام الأسترالي. أدل بصوتك واحتفل بالجمال والإبداع الاستثنائي الموجود في العالم الطبيعي.

مصادر:
- لم يتم توفير عناوين URL -

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

فن المشي البطيء: احتضان وتيرة أبطأ في عالم سريع الخطى

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

ناسا تسعى للحصول على مقترحات بشأن وحدة مدار المحطة الفضائية الدولية

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو
علوم

النظرة الأولى على عينات غبار الكويكبات من مهمة OSIRIS-REx

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

فن المشي البطيء: احتضان وتيرة أبطأ في عالم سريع الخطى

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

الفن السحري لطيور التعريشة الساتان: عرض رائع لإبداع الطبيعة

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

ناسا تسعى للحصول على مقترحات بشأن وحدة مدار المحطة الفضائية الدولية

سبتمبر 27، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

النظرة الأولى على عينات غبار الكويكبات من مهمة OSIRIS-REx

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات