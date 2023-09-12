فهم أجهزة تعقب النجوم: أدوات اختبار ملاحة المركبات الفضائية

تعد أجهزة تتبع النجوم أدوات مهمة تستخدم في ملاحة المركبات الفضائية، حيث تساعد الأقمار الصناعية على تحديد مواقعها من خلال الإشارة إلى النجوم. في المركز الأوروبي لأبحاث وتكنولوجيا الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC)، يستخدم المهندسون جهاز محاكاة النجوم الاصطناعي لاختبار أجهزة تعقب النجوم.

يتكون جهاز المحاكاة، الموجود في GNC وAOC ومختبر التأشير التابع لـ ESTEC، من طاولة دوارة ونقطة ضوء تحاكي لون وسطوع نجم حقيقي. يسمح هذا الإعداد للمهندسين بتقييم أداء أجهزة تعقب النجوم بدقة قبل نشرها على الأقمار الصناعية.

يلتقط متتبعو النجوم صورًا للسماء باستخدام كاميرا أو جهاز لالتقاط الضوء. ثم يقومون بمقارنة هذه الصور مع قائمة النجوم المعروفة لتحديد موقعها. على الرغم من أن أجهزة تتبع النجوم الإلكترونية قد تم استخدامها منذ الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أنها لا تزال تلعب دورًا حيويًا في العديد من التطبيقات، بما في ذلك الصواريخ الموجهة وحوامل التلسكوب الأرضي Goto، وعلى الأخص الأقمار الصناعية.

تختلف أجهزة تتبع نجوم الأقمار الصناعية من النماذج مفتوحة المصدر منخفضة التكلفة المصممة للأقمار الصناعية الصغيرة CubeSats إلى الأجهزة المتقدمة مثل ASTRO XP. يمكن لجهاز التتبع ASTRO XP أن يحافظ بشكل مستقل على محاذاة القمر الصناعي خلال 0.1 ثانية قوسية من السماء، مما يجعله مكونًا حاسمًا لمهام وكالة الفضاء الأوروبية المستقبلية مثل تلسكوب ATHENA للأشعة السينية ومرصد LISA لموجات الجاذبية.

يعد اختبار أجهزة تتبع النجوم أمرًا ضروريًا لضمان دقتها وموثوقيتها قبل إطلاقها إلى الفضاء. يوفر جهاز محاكاة النجم الاصطناعي في ESTEC للمهندسين بيئة خاضعة للرقابة لتقييم أداء أدوات الملاحة هذه. ومن خلال محاكاة سلوك النجوم، يمكن للمهندسين تقييم دقة واستجابة أجهزة تعقب النجوم وإجراء أي تعديلات أو تحسينات ضرورية.

في الختام، تلعب أجهزة تتبع النجوم دورًا حاسمًا في ملاحة المركبات الفضائية، حيث تساعد في تحديد الموقع من خلال الرجوع إلى النجوم. يوفر جهاز محاكاة النجوم الاصطناعية في ESTEC للمهندسين أداة اختبار قيمة لتقييم أداء أجهزة تتبع النجوم قبل نشرها على الأقمار الصناعية. وهذا يضمن أن أدوات التنقل هذه تعمل بدقة وموثوقية في الفضاء الشاسع.

التعاريف:

– متتبع النجوم: جهاز يستخدم لتحديد موقع المركبة الفضائية من خلال التقاط صور للنجوم ومقارنتها مع كتالوج النجوم المعروفة.

- CubeSat: قمر صناعي صغير مطابق لعامل الشكل المكعب القياسي.

- ASTRO XP: جهاز تعقب نجمي متطور قادر على الحفاظ بشكل مستقل على محاذاة القمر الصناعي خلال 0.1 ثانية قوسية من السماء.

المصدر

عنوان المقال: "محاكي النجوم: ما هذا الجهاز الغريب في وكالة الفضاء الأوروبية؟"

النشر: Space.com