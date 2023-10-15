التمثيل الضوئي الاصطناعي: حل واعد لطاقة نظيفة لا حدود لها

حقق العلماء تقدما كبيرا في مجال التمثيل الضوئي الاصطناعي، وهي عملية يمكن أن تحل محل الألواح الشمسية التقليدية وتوفر طاقة نظيفة غير محدودة. يوضح هذا البحث الرائد، الذي تم توضيحه في منشور حديث في ACS Engineering، كيف يمكن لعملية التمثيل الضوئي الاصطناعي أن تولد غاز الميثان، وهو وقود كثيف الطاقة، باستخدام الماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس فقط.

يهدف الفريق الحالم، بقيادة كازوناري دومين، إلى تكرار العملية المعقدة لعملية التمثيل الضوئي الطبيعي لإنشاء شكل اصطناعي من عملية التمثيل الضوئي. ومن خلال استخدام ضوء الشمس لتقسيم الماء إلى غاز الهيدروجين والأكسجين، يحاكي هذا النظام بشكل وثيق عمليات توليد الطاقة في النباتات. ومن الممكن أن يؤدي توسيع نطاق هذه الطريقة إلى استبدال الألواح الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة التي لا حدود لها.

ومع ذلك، هناك تحديات يجب التغلب عليها في رفع مستوى النظام. والشاغل الرئيسي هو منع تسرب غاز الميثان، الذي يمكن أن يساهم في انبعاثات غازات الدفيئة ويؤدي إلى تفاقم تغير المناخ. ويلتزم الباحثون بمعالجة هذه المشكلة من خلال تحسين النظام واستخدام مواد فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير بسهولة.

ولتغذية التفاعل، قام العلماء بتطوير خلايا تفاعل مغلفة بمحفز ضوئي من تيتانات السترونتيوم المغطى بالألمنيوم، يشبه الألواح الشمسية. تقوم هذه الخلايا بتقسيم الماء إلى غاز الهيدروجين والأكسجين، ثم يتم فصلهما بعد ذلك. يتم بعد ذلك استخدام غاز الهيدروجين لإنتاج الميثان والماء في غرفة منفصلة. يمكن استخدام الميثان كوقود حيوي مستدام أو كمقدمة للمواد الكيميائية المختلفة.

في حين أظهر نظام إثبات المفهوم نتائج واعدة خلال تشغيله المستمر لمدة ثلاثة أيام، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من التطورات لزيادة كفاءة التمثيل الضوئي الاصطناعي لتوليد كميات كبيرة من الكهرباء. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة النطاق، بما في ذلك إنتاج الوقود الحيوي المستدام والمواد الأولية الكيميائية.

يحمل التمثيل الضوئي الاصطناعي وعدًا كبيرًا في السعي لتحقيق طاقة نظيفة لا حدود لها. ومن خلال الاستفادة من عمليات توليد الطاقة في النباتات، يعمل العلماء على تحقيق مستقبل يمكن فيه لمصادر الطاقة المتجددة أن تمد عالمنا بالطاقة بشكل مستدام وبدون حدود.

مصادر:

– منشور ACS Engineering حول عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي

- محادثة مع كازوناري دومين

– NatureWorldNews.com