أطلس عالم البروتين: الكشف عن عائلات وطيات البروتين الجديدة

حقق باحثون في جامعة بازل ومعهد SIB السويسري للمعلوماتية الحيوية اكتشافًا رائدًا في مجال علوم البروتين. وباستخدام قوة التعلم العميق، تمكنوا من تحديد المئات من عائلات البروتين الجديدة وحتى طية بروتينية جديدة متوقعة. وقد تم نشر النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الطبيعة المرموقة.

بفضل أداة الذكاء الاصطناعي الثورية AlphaFold، أصبح التنبؤ بهياكل البروتين بدقة عالية حقيقة واقعة. وقد قدمت هذه الأداة، التي تم تدريبها على بيانات البروتين على مدى عقود، رؤى قيمة حول أشكال البروتينات. في العام الماضي وحده، نجحت شركة AlphaFold في تصميم نموذج مذهل لـ 215 مليون بروتين، بما في ذلك البروتينات التي لم تتم دراستها على نطاق واسع من خلال الطرق التجريبية.

استخدم فريق البحث، بقيادة البروفيسور تورستن شويدي وجوانا بيريرا، ثروة معلومات البروتين الخاصة بـ AlphaFold لبناء شبكة تفاعلية مكونة من 53 مليون بروتين. وضمن هذه الشبكة، حددوا 290 عائلة بروتينية جديدة واكتشفوا طية بروتينية فريدة تشبه شكل الزهرة.

ولجعل هذه الشبكة في متناول المجتمع العلمي، قام الفريق بتطوير مورد ويب تفاعلي يسمى "أطلس عالم البروتين". تتيح هذه المنصة للعلماء والطلاب والمعلمين استكشاف تنوع البروتين، بدءًا من البنية إلى الوظيفة وحتى التطور.

لعبت الأدوات القائمة على التعلم العميق دورًا حاسمًا في هذا الاكتشاف. ومن خلال استخدام هذه الأدوات، تمكن الفريق من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن رؤى جديدة في شبكة البروتين. وهذا الإنجاز له آثار كبيرة على مجالات مختلفة، من البحوث الأساسية إلى تطوير الأدوية وهندسة البروتين.

وقد تم دعم عمل فريق البحث بمنحة من مصرف الشارقة الإسلامي، مما يسلط الضوء على أهمية تكامل الذكاء الاصطناعي في موارد علوم الحياة. تعد هذه الدراسة بمثابة شهادة على الإمكانات التحويلية للتعلم العميق والخوارزميات الذكية في البحث العلمي.

في الختام، يفتح أطلس عالم البروتين إمكانيات مثيرة للباحثين والمعلمين لاستكشاف العالم الخفي للبروتينات. بفضل مجموعته الهائلة من عائلات البروتين وطياته، يعد هذا المورد بتسهيل المزيد من الاكتشافات والتقدم في مجال علوم البروتين.

مصادر:

– جامعة بازل

- المعهد السويسري للمعلوماتية الحيوية SIB