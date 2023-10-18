لقد كان الذكاء الاصطناعي (AI) موضوعًا للنقاش، حيث تراوحت المناقشات من قدرته على إنقاذ العالم إلى قدرته على تحقيق نهايته. في سلسلة الخيال العلمي السيدة ديفيس، تصبح الذكاء الاصطناعي القوي الذي يُدعى السيدة ديفيس جزءًا لا يتجزأ من المجتمع البشري. ومع ذلك، لا يضع الجميع ثقة عمياء في هذه التكنولوجيا، حيث تعقد سيمون، وهي راهبة متشككة، صفقة مع السيدة ديفيس تتضمن العثور على الكأس المقدسة وتدميرها.

في العالم الحقيقي، تم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، بما في ذلك علم الفلك. في الآونة الأخيرة، قدم فريق دولي من علماء الفلك بقيادة باحثين في جامعة نورث وسترن أداة جديدة لعلم الفلك تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى "Bright Transient Survey Bot" (BTSbot). تهدف هذه الأداة إلى أتمتة العملية الشاقة لتحديد المستعرات العظمى المرشحة.

نجح BTSbot، بالتعاون مع التلسكوبات الآلية، في تحديد وتأكيد وتصنيف مستعر أعظم لم يتم اكتشافه سابقًا دون أي تدخل بشري. يمثل هذا الاختراق المرة الأولى التي تعمل فيها سلسلة من الروبوتات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي معًا لتحقيق مثل هذا الاكتشاف. ومن خلال استبعاد البشر من هذه العملية، يتوفر لدى علماء الفلك المزيد من الوقت لتحليل الملاحظات وتطوير فرضيات جديدة.

تتضمن عملية اكتشاف المستعرات الأعظم عادةً فحصًا يدويًا لصور متعددة لنفس الجزء من السماء تم التقاطها في أوقات مختلفة. هذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً ضرورية لتحديد مصادر الضوء التي ظهرت حديثًا، والتي من المحتمل أن تكون مستعرات أعظم. بمجرد تحديد المرشح، يجب على علماء الفلك جمع البيانات الطيفية لتحديد طبيعته. تعمل الأدوات الآلية مثل BTSbot على تبسيط هذه العملية، مما يسمح لعلماء الفلك بالتركيز على العمل الأكثر إثارة المتمثل في تفسير البيانات.

لتدريب BTSbot، استخدم الفريق 1.4 مليون صورة أرشيفية، بما في ذلك صور المستعرات الأعظم المؤكدة ومصادر الضوء المؤقتة الأخرى. من خلال مقارنة صور متعددة للسماء، يحدد نظام الذكاء الاصطناعي المستعرات الأعظم المرشحة وينسق مع تلسكوب آلي للحصول على البيانات الطيفية. ثم يتم إرسال البيانات للتحليل ويتم مشاركة النتائج الكاملة عبر الإنترنت.

بينما يواصل العلماء استكشاف حدود الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، تعمل أدوات مثل BTSbot على تعزيز كفاءة البحث الفلكي. ومن خلال أتمتة مهام معينة، يوفر الذكاء الاصطناعي وقتًا ثمينًا لعلماء الفلك للتعمق أكثر في ملاحظاتهم وكشف أسرار الكون. وطالما ظل الذكاء الاصطناعي يركز على استكشاف الكون، فإن قدرته على إفادة البشرية تظل هائلة.

مصادر:

– السيدة ديفيس (يتدفقون على الطاووس)

– فريق أبحاث جامعة نورث وسترن