يستخدم العلماء الذكاء الاصطناعي للتحقيق في عينة صخرية مثيرة للجدل عمرها 3.5 مليار سنة

By

لجأ العلماء إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تسوية جدل طويل الأمد بشأن عينة صخرية عمرها 3.5 مليار عام تُعرف باسم Apex chert، والتي تم اكتشافها في منطقة بيلبارا في غرب أستراليا. في الأصل، أشار تحليل الصخرة إلى أنها تحتوي على حفريات دقيقة من ميكروبات قديمة، مما يجعلها منافسًا محتملًا لدليل على أقدم حياة على الأرض. ومع ذلك، أشارت الأبحاث اللاحقة إلى أن الصوان قد يحتوي فقط على معادن، مما أدى إلى عدم اليقين والنقاش الساخن بين العلماء.

قام فريق بقيادة عالم المعادن بوب هازن من المختبر الجيوفيزيائي التابع لمعهد كارنيجي بتطبيق التعلم الآلي، وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، لتحديد ما إذا كانت عينة الصخور تحتوي على دليل على الحياة الماضية أم لا. وتظهر النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن هذه التقنية يمكن أن تفرق بين العينات الحيوية المستمدة من الكائنات الحية والعينات اللاأحيائية التي تنشأ من آليات غير حية.

هذا النهج مهم ليس فقط لحل الجدل الدائر حول Apex chert ولكن أيضًا للمجال الأوسع لعلم الأحياء الفلكي. ومن خلال تحديد الأنماط الكيميائية المرتبطة بالحياة، يأمل الفريق في إيجاد طرق جديدة للبحث عن علامات الحياة القديمة على الأرض وحتى على الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. بدلًا من البحث ببساطة عن جزيئات حيوية محددة مثل الحمض النووي، يتخذ الفريق نهجًا أكثر شمولاً. ويعتقدون أن كيمياء الحياة ستختلف بطبيعتها عن كيمياء اللاحياة، مما يسمح لهم بتحديد البصمات الحيوية في نطاق أوسع من العينات.

ولاختبار تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، قام الفريق بفحص مجموعة من 134 عينة حاملة للكربون باستخدام التحليل الطيفي للغاز كروماتوغرافيا الغاز الحراري (GCMS). وتضمنت العينات مجموعة متنوعة من المواد البيولوجية مثل شعر الإنسان والحبوب والبذور والبكتيريا والنباتات. وبهذه الطريقة، أثبت الفريق أنه من الممكن تحديد توزيع وأنماط الجزيئات المرتبطة بالحياة. تفتح هذه النتائج إمكانيات جديدة للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض وقد توفر نظرة ثاقبة حول أصول الحياة على الأرض.

مصادر:

– العنوان: العلماء يستخدمون التعلم الآلي لفحص صخور عمرها 3.5 مليار سنة

– المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم