يهدف استكشاف القمر من خلال برنامج أرتميس التابع لناسا إلى كشف أسرار الفضاء السحيق

يعتقد الخبراء في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو أن برنامج أرتميس الدولي التابع لناسا، والذي يركز على استكشاف القمر، لديه القدرة على إحداث ثورة في استكشاف الفضاء السحيق وتمهيد الطريق لسكن الإنسان في المستقبل على القمر والمريخ. ويمثل مشروع أرتميس، الذي تم إطلاقه في 74 نوفمبر 16، بمركبة أوريون الفضائية غير المأهولة التي تدور حول القمر، علامة بارزة في استكشاف الفضاء.

إن الهدف طويل المدى المتمثل في استعمار الأجرام السماوية الأخرى مدفوع بإدراك أن موارد الأرض محدودة. ويؤكد ميغيل بيلو مورا، المدير العام لوكالة الفضاء الإسبانية، على أهمية إنشاء مستوطنات بشرية في بيئات بديلة، قائلاً: "مواردنا على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف بالنسبة للسكان، لذلك نحن بحاجة إلى استعمار بيئات أخرى، كلما كان ذلك أفضل". ".

يؤكد خبراء الفضاء أن إرسال مهمة مأهولة إلى القمر أمر بالغ الأهمية لفهم التأثيرات الفيزيائية والبيولوجية لاستكشاف الفضاء السحيق على رواد الفضاء. وكشفت الدراسات التي أجريت على محطة الفضاء الدولية (ISS) بالفعل عن تأثيرات عصبية وفسيولوجية يعاني منها رواد الفضاء خلال المهام الفضائية الطويلة الأمد. تعمل محطة الفضاء الدولية بمثابة نظير قيم لمهمات القمر والمريخ المستقبلية، حيث توفر نظرة ثاقبة للتحديات التي يفرضها انخفاض الجاذبية والإشعاع المرتفع.

وستشهد مهمة أرتميس 2، المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024، أول مهمة مأهولة تدور حول القمر، تليها مهمة مدارية أخرى كجزء من أرتميس 3 في ديسمبر 2025. وستمهد هذه المهام الطريق لإنشاء موقع استيطاني يدور حول القمر، يخدم كنقطة انطلاق لاستكشاف الفضاء السحيق. ومع تطوير مركبات الهبوط، وحجرات العزل لتقييم التأثيرات النفسية والجسدية للمهام طويلة المدى، ومعدات الحماية لحماية رواد الفضاء من الإشعاع الفضائي، تستعد وكالة ناسا بجدية للهبوط المأهول على القمر.

وستشمل المهمة التالية، أرتميس 2، عدة أفراد من الطاقم، بالإضافة إلى رائدات فضاء، مثل كريستينا هاموك كوتش من وكالة ناسا، وجيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية. يهدف تكوين الطاقم المتنوع هذا إلى إلهام المزيد من النساء لممارسة وظائف في مجال استكشاف الفضاء وزيادة التمثيل النسائي في الصناعة.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

– برنامج أرتميس التابع لناسا

– وكالة الفضاء الاسبانية

– آي إم جي آي ستوك فوتو (الصورة)