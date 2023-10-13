حصل فريق ناسا الدولي على جائزة Artemis I Mission

منحت الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية جائزة Laurels for Team Achievement المرموقة لعام 2023 للفريق الدولي الذي دعم مهمة Artemis I التابعة لناسا. وتم تسليم الجائزة في الأول من أكتوبر، خلال برنامج يوم الأكاديمية في باكو، أذربيجان. تم تكريم الفريق المكون من علماء ومهندسين وفنيين ومديرين في مجال الملاحة الفضائية لأدائهم وإنجازهم الاستثنائي.

هدفت مهمة أرتميس XNUMX، والتي كانت الأولى ضمن سلسلة من المهمات، إلى إجراء استكشاف طويل المدى للقمر والتحضير لمهمات مستقبلية إلى المريخ. تعترف الجائزة بالمساهمات التي قدمتها ناسا وشركاؤها من جميع أنحاء العالم في دعم اختبار الطيران Artemis I.

وتسلم أميت كشاتريا، نائب المدير المساعد لبرنامج القمر إلى المريخ، الجائزة نيابة عن فريق Artemis I. وأعرب كشاتريا عن امتنانه للجهود التعاونية التي تبذلها وكالة ناسا والشركاء الدوليين وشركاء الصناعة في تحقيق نجاح المهمة. وشدد على أهمية إجراء أبحاث علمية رائدة على القمر والاستعداد للقفزة العملاقة التالية للبشرية نحو استكشاف الكوكب الأحمر.

تضمنت مهمة Artemis I إطلاق المركبة الفضائية أوريون غير المأهولة باستخدام صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS). أكملت المركبة الفضائية اختبار طيران مدته 25.5 يومًا، حيث غطت مسافة تزيد عن 1.4 مليون ميل حول القمر والعودة إلى الأرض. كانت المهمة علامة فارقة حيث طارت المركبة الفضائية أوريون إلى مسافة أبعد من أي مركبة فضائية أخرى مصممة للبشر، حيث وصلت إلى ما يقرب من 270,000 ألف ميل وراء القمر. مهد نجاح Artemis I الطريق لمهمة Artemis II اللاحقة، والتي ستشمل رواد فضاء.

وقد اعترفت جائزة لوريل بمساهمات مختلف الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، ووكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة الفضاء الإسرائيلية، ومركز الفضاء الجوي الألماني. لعبت شبكة الفضاء العميق دورًا حيويًا في تسهيل الاتصالات الفضائية والملاحة لأرتميس الأول من خلال المحطات الأرضية في أستراليا وإسبانيا.

كما تم تكريم شركاء الصناعة لمساهمتهم، بما في ذلك Aerojet Rocketdyne، وJacobs، وLockheed Martin، وBoeing، وTeledyne Brown، وUnited Launch Alliance، وNorthrop Grumman، وAirbus. أهدى كشاتريا الجائزة لآلاف العمال المهرة وعائلاتهم المشاركين في تطوير الصاروخ والمركبة الفضائية وأنظمة الدعم لـ Artemis I.

وتقدم الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، وهي منظمة غير حكومية مستقلة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، جائزة لوريلز. تضم الأكاديمية أعضاء من أكثر من 80 دولة، وتجمع خبراء في مجال الملاحة الفضائية للتعرف على الإنجازات، ومناقشة القضايا المتطورة، وتقديم التوجيه للاستخدامات غير العسكرية للفضاء واستكشاف النظام الشمسي.

من خلال برنامج أرتميس، تهدف وكالة ناسا إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر. ستستكشف الوكالة المزيد من سطح القمر أكثر من أي وقت مضى وستستخدم تقنيات مبتكرة لكشف أسرار نظامنا الشمسي وكوكبنا الأصلي لصالح الجميع.

المصادر: الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية.