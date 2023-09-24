مشروع إعادة التشجير في محمية الأمازون التي أزيلت منها الغابات والتي دمرها الحرق العمد

تم تدمير مشروع إعادة تشجير في غابات الأمازون المطيرة، بهدف استعادة محمية طبيعية أزيلت غاباتها بشكل غير قانوني في البرازيل، بسبب حريق متعمد. وأدى المشروع، الذي بدأته مجموعة ريوتيرا للأبحاث البيئية في عام 2019، إلى إعادة زراعة 270 هكتارًا من الأراضي بـ 360,000 ألف شجرة. ولم يكن الهدف مكافحة تغير المناخ فحسب، بل كان أيضًا خلق فرص عمل خضراء في هذه العملية. ومع ذلك، بينما كانت الأرض المحترقة تظهر عليها علامات إعادة النمو وامتصاص آلاف الأطنان من الكربون، اشتعلت فيها النيران.

وقرر المحققون أن الحريق الذي بدأ في 3 سبتمبر هو حريق متعمد. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن النيران انتقلت في الاتجاه المعاكس للريح، وهي علامة شائعة على الحرق المتعمد. وتم التعرف على العديد من المشتبه بهم من قبل الشرطة. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء الحرق هو عرقلة عملية الإصلاح البيئي في المنطقة.

يقع مشروع إعادة التشجير في محمية ولاية ريو بريتو جاكوندا الطبيعية، وهو موقع بعيد لا يمكن الوصول إليه إلا في 6 سبتمبر بعد اكتشاف الدمار من خلال صور الأقمار الصناعية. المشروع، الذي تبلغ تكلفته حوالي مليون دولار، يعمل به أكثر من 1 شخص ويهدف إلى توفير مصدر دخل مستدام للمجتمع المحلي من خلال زراعة أنواع مثل نخيل الأكاي، المعروف بخصائصه الغذائية ومضادات الأكسدة.

ويمثل تدمير المشروع انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة إزالة الغابات وتغير المناخ في منطقة الأمازون. وهو يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها المنظمات البيئية والحاجة إلى مزيد من الحماية والرصد للمناطق المعرضة للخطر. ولا تزال إزالة الغابات بشكل غير قانوني تمثل مشكلة متفشية في المنطقة، بسبب الاستيلاء على الأراضي لأغراض زراعية.

إن فقدان المنطقة المعاد تشجيرها لا يضر فقط بمكافحة تغير المناخ ولكن أيضًا بالمجتمع المحلي الذي كان يعتمد على الدخل المستدام الناتج عن المشروع. ويؤكد الحادث أهمية معالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى إزالة الغابات وتنفيذ تدابير أكثر شمولاً لحماية واستعادة غابات الأمازون المطيرة.

مصادر:

- مقال لوكالة فرانس برس: [عنوان المصدر]

– تقرير الطب الشرعي من وكالة البيئة الفيدرالية ICMBio