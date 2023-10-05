رؤى جديدة حول تكوين الكواكب الصغيرة: تلال أروكوث ككتل بناء

ملخص: حددت دراسة حديثة نشرت في مجلة Planetary Science Journal اثني عشر تلاً على أروكوث، وهو أحد أجسام حزام كويبر، والتي توفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب المصغرة. أروكوث، المعروف أيضًا باسم (486958) 2014 MU69، هو أبعد جسم بدائي تم استكشافه بواسطة مركبة فضائية على الإطلاق. يبلغ طول التلال الموجودة في أروكوث حوالي 5 كيلومترات وتشترك في خصائص مماثلة، بما في ذلك الشكل واللون والانعكاس. ويعتقد أن هذه التلال تشكلت عندما تراكمت المواد الجليدية ببطء على سطح الجسم.

وفقًا لآلان ستيرن، الباحث الرئيسي في مهمة نيو هورايزنز، فإن فهم تكوين تلال أروكوث يمكن أن يساعد في تحسين نماذج تكوين الكواكب المصغرة. إذا كانت هذه التلال بمثابة لبنات بناء تمثيلية للكواكب المصغرة القديمة، فإنها تثير تساؤلات حول الحجم المفضل لهذه الكتل البنائية. يمكن أن تكون اكتشافات أروكوث مفيدة لمهمة المركبة الفضائية لوسي القادمة، والتي تهدف إلى استكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري.

أروكوث هي جزء من حزام كويبر، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الأجسام الجليدية الصغيرة التي تعمل كبقايا من المراحل الأولى للنظام الشمسي. على غرار حزام الكويكبات الرئيسي، يستضيف حزام كويبر أيضًا أجسامًا أكبر مثل بلوتو وشارون. تشير ملاحظات الشكل الفريد لأروكوث إلى أن فصيه قد تشكلا على الأرجح بشكل منفصل ثم اندمجا فيما بعد برفق داخل سحابة من الجسيمات. ويدعم تشابه ألوانه أيضًا التفسير القائل بأن أروكوث هو كائن بدائي، موجود منذ الأيام الأولى للنظام الشمسي.

توفر تلال أروكوث رؤى قيمة لفهم نظريات تكوين الكواكب الصغيرة. سوف تبحث مهمتا لوسي والمذنب الاعتراضيتان القادمتان عن هياكل مماثلة على كواكب مصغرة أخرى، مما يساهم في فهمنا لكيفية تراكم هذه الأجسام في مناطق مختلفة من النظام الشمسي القديم. مع استمرار العلماء في دراسة البيانات التي أرسلتها نيوهورايزنز، تتزايد أهمية أروكوث كجسم رئيسي في كشف أسرار تاريخنا الكوني.

التعاريف:

– حزام كويبر: منطقة تقع خارج مدار نبتون تحتوي على أجسام جليدية صغيرة متبقية من تكوين النظام الشمسي.

- الكواكب المصغرة: كتلة بناء من الكواكب، يتراوح حجمها عادةً من كيلومترات إلى مئات الكيلومترات.

– مركبة لوسي الفضائية: مهمة تابعة لوكالة ناسا تهدف إلى استكشاف كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري.

– كويكبات طروادة: كويكبات تشترك في نفس مدار الكوكب، في مواقع مستقرة تعرف بنقاط لاغرانج.

- النظام الشمسي: مجموعة الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات والأجرام السماوية الأخرى التي تدور حول الشمس.

مصادر:

– مجلة علوم الكواكب

- مهمة نيو هورايزنز

– الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لقسم علوم الكواكب (DPS) التابع للجمعية الفلكية الأمريكية

– معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)

– تلسكوب هابل الفضائي