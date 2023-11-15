ترويض Basilosaurus في ARK Survival Ascend: دليل المبتدئين

"باسيلوصور" في لعبة ARK Survival Ascend (الصورة من Studio Wildcard)

يعد عالم ARK Survival Ascend تحت الماء موطنًا لمجموعة متنوعة من الكائنات البحرية، ومن أكثرها روعةً هو Basilosaurus. لا يُظهر هذا المخلوق السلبي والمطيع مناعة فريدة فحسب، بل يتمتع أيضًا بقدرات قتالية رائعة. اليوم، سنستكشف عملية ترويض واستخدام Basilosaurus لأغراض مختلفة في ARK Survival Ascated.

يمكن العثور على Basilosaurus في الأجزاء الضحلة من المحيطات المحيطة بالجزيرة. مزاجه السلبي يجعله خيارًا مثاليًا للمبتدئين الذين يتطلعون إلى المغامرة في ترويض الكائنات المائية. لبدء عملية الترويض، ستحتاج إلى جمع الأطعمة مثل Kibble وPrime Meat. اقترب من Basilosaurus وتفاعل معه للوصول إلى مخزونه. قم بإطعامه الطعام المطلوب مع الأخذ في الاعتبار أن عملية التغذية تولد إفرازات دموية قد تجذب كائنات أخرى مثل المانتا والميغالودون. ومن الأهمية بمكان التعامل مع هذه المخلوقات على الفور لضمان نجاح عملية الترويض.

بمجرد ترويضه، يصبح الباسيلوصور رفيقًا لا يقدر بثمن. يوفر برنامج Immunity Buff الخاص بأنواعه، والذي يمكن تفعيله عن طريق إطعامه بالطعام الاستثنائي المذكور أعلاه، الحماية ضد الأمراض والآثار البيئية الضارة. علاوة على ذلك، فإن قدراتها القتالية الاستثنائية تجعلها خيارًا ممتازًا للمعارك تحت الماء وجمع الموارد.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مزاج Basilosaurus في ARK Survival Ascated؟

ج: يتمتع الباسيلوصور بمزاج سلبي، مما يعني أنه يتحمل الناجين والحيوانات الأخرى حتى عند مهاجمته.

س: هل يمكن ترويض الباسيلوصور بسهولة؟

ج: نعم، يعتبر Basilosaurus أحد أسهل المخلوقات التي يمكن ترويضها في ARK Survival Ascated.

س: ما هي السمات الفريدة للBasilosaurus؟

ج: يمتلك الباسيلوصور مناعة مناعية خاصة بالأنواع وقدرات قتالية مثيرة للإعجاب.

س: ما هو الطعام الموصى به لترويض الباسيلوصور؟

ج: يعتبر Kibble الاستثنائي أفضل خيار غذائي لترويض Basilosaurus في ARK Survival Ascated.

س: كيف يمكنني حماية الباسيلوصور المروض من جذب الكائنات الأخرى أثناء عملية التغذية؟

ج: يُنصح بالتخلص فورًا من أي إفرازات دموية تتولد أثناء التغذية باستخدام حوامل سريعة ورشيقة مثل الإكتيوصور أو عن طريق القضاء على المخلوقات المنجذبة باستخدام قدرة Baryonyx's AoE على الدوران.