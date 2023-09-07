استكشاف تأثير مبيمبا الكمي في تجميد الماء الأكثر سخونة بشكل أسرع

أجرى علماء من جامعة كيوتو وجامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا بحثًا حول تأثير مبيمبا في الأنظمة الكمومية، وهي ظاهرة يمكن أن يتجمد فيها الماء الساخن بشكل أسرع من الماء البارد في ظل ظروف معينة. استخدم الفريق نظامين بنقاط كمومية واكتشف تأثير مبيمبا الكمي الحراري عبر مجموعة من الظروف الأولية، مما يشير إلى تطبيقات محتملة تتجاوز التحليل الحراري.

يشير تأثير مبيمبا، الذي سمي على اسم الطالب التنزاني إيراستو مبيمبا الذي لاحظه لأول مرة في الستينيات، إلى ملاحظة غير بديهية مفادها أن الماء الساخن قد يتجمد بشكل أسرع من الماء البارد. لقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام العلماء لعدة قرون ولا تزال موضوعًا للنقاش. السبب الدقيق لتأثير مبيمبا لا يزال مجهولا.

ولاستكشاف تأثير مبيمبا الكمي، أعد الباحثون نظامين بنقاط كمومية متصلة بحمام حراري، أحدهما به تيار والآخر في حالة توازن. تم جلب كلا النظامين إلى حالة توازن درجة الحرارة المنخفضة، مما سمح للفريق بدراسة تطورهما الزمني من حيث مصفوفة الكثافة، والطاقة، والانتروبيا، ودرجة الحرارة.

ومن خلال ملاحظة انعكاس الهوية، حيث يصبح الجزء الأكثر سخونة أكثر برودة والعكس صحيح، أكد الباحثون وجود تأثير مبيمبا الكمي الحراري. علاوة على ذلك، اكتشفوا أن هذا التأثير حدث عبر عوامل مختلفة، مثل درجات حرارة الخزان والإمكانات الكيميائية.

يفتح هذا البحث إمكانيات لتطبيق تأثير مبيمبا الكمي بما يتجاوز التحليل الحراري. تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن ذاكرة الظروف الأولية في الأنظمة الكمومية يمكن أن تؤدي إلى استرخاء حراري غير طبيعي. مزيد من الاستكشاف قد يكشف عن استخدامات إضافية لهذه الظاهرة في التطبيقات المستقبلية.

المرجع: "تأثير مبيمبا الكمي في النقطة الكمومية مع الخزانات" بقلم أميت كومار تشاترجي وساتوشي تاكادا وهيساو هاياكاوا

المصادر: رسائل المراجعة المادية