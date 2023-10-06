وجدت دراسة جديدة وجود صلة بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة هامة بين قلة النوم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب. يسلط هذا البحث، الذي أجراه فريق من العلماء في جامعة XYZ، الضوء على أهمية الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة للحفاظ على صحة القلب.

وشملت الدراسة عينة كبيرة من المشاركين الذين تمت متابعتهم لعدة سنوات. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين حصلوا على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين حصلوا على سبع إلى ثماني ساعات من النوم باستمرار. ويظل هذا الخطر المتزايد صحيحًا حتى بعد مراعاة عوامل أخرى مثل العمر والجنس وعادات نمط الحياة.

ولكن لماذا تساهم قلة النوم في الإصابة بأمراض القلب؟ ويشير الباحثون إلى أن عدم كفاية النوم قد يعطل العمليات الفسيولوجية الطبيعية في الجسم، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم، والالتهابات، والسيطرة على نسبة السكر في الدم. يمكن أن تزيد هذه الاضطرابات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وكلها عوامل معروفة بأنها تساهم في الإصابة بأمراض القلب.

علاوة على ذلك، قد يؤدي الحرمان المزمن من النوم إلى تطور بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة الميل إلى الانخراط في سلوكيات غير صحية مثل التدخين أو الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تعطيل استجابة الجسم للتوتر وإضعاف جهاز المناعة، مما يزيد من تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بالتأثير الكبير الذي يمكن أن يحدثه النوم على الصحة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. من الضروري أن يعطي الأفراد الأولوية للحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إن الحفاظ على عادات نوم جيدة، مثل وجود جدول نوم ثابت، وإنشاء روتين مريح قبل النوم، وضمان بيئة نوم مريحة، يمكن أن يساهم جميعها في تحسين جودة النوم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب في النهاية.

مصادر:

– مركز أبحاث النوم بجامعة XYZ

– جمعية القلب الأمريكية