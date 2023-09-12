Arianespace تطلق قمرًا صناعيًا صغيرًا ثابتًا بالنسبة إلى الأرض لـ Intelsat على Ariane 6

وقعت شركة Arianespace عقدًا مع شركة Intelsat لإطلاق القمر الصناعي IS-45 في النصف الأول من عام 2026. وسيتم إطلاق القمر الصناعي على Ariane 6، وتحديدًا البديل Ariane 64. وسيحمل القمر الصناعي IS-45، الذي يبلغ وزنه طنًا واحدًا، حمولة مكونة من 12 جهاز إرسال واستقبال على نطاق Ku. وهو يعتمد على منصة HummingSat التي طورتها شركة Swissto12 بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية.

يصادف هذا العقد مرور ما يقرب من 40 عامًا منذ أن أجرت شركة Arianespace أول إطلاق لها لـ Intelsat، حيث وضعت القمر الصناعي Intelsat 507 في مدار ثابت بالنسبة للأرض في أكتوبر 1983. ومع ذلك، فقد تغير سوق الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض بشكل كبير منذ ذلك الحين. وكانت هذه الأقمار الصناعية، التي كانت في السابق جوهر سوق الإطلاق التجاري، قد انخفض في السنوات الأخيرة بسبب ظهور كوكبات النطاق العريض في مدار أرضي منخفض.

يسلط ستيفان إسرائيل، الرئيس التنفيذي لشركة Arianespace، الضوء على هذا التحول في الطلب، مشيرًا إلى أن عدد الأقمار الصناعية التي يتم طلبها الآن أقل، وأنها ليست ثقيلة كما كانت من قبل. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا تزال شركات الإطلاق تعتبر السوق التجارية للمدار الثابت بالنسبة للأرض (GEO) أمرًا مهمًا. ويعتقد توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة United Launch Alliance، أن هذا السوق سيظل مستقرًا عند حوالي 10 عمليات إطلاق سنويًا. يؤكد توم أوشينيرو، نائب الرئيس للمبيعات التجارية في SpaceX، أيضًا على أهمية سوق GEO ويرفض الحديث عن اختفاء عمليات إطلاق GEO.

ومع ذلك، يعترف المسؤولون التنفيذيون بأن المحرك الرئيسي للطلب على الإطلاق الآن هو مجموعات النطاق العريض. ويتطلب تصميم هذه الكوكبات وتيرة ثابتة لعمليات الإطلاق، حتى بعد اكتمال النظام، حيث يتم استبدال الأقمار الصناعية القديمة. ويشير إسرائيل إلى أنه على الرغم من أن توقعات الأرض العالمية لا تزال موجودة، إلا أن الكوكبات أصبحت الآن المحرك الأقوى للنمو.

مصادر:

– [مقالة المصدر](مقالة المصدر)

– [إنتلسات](https://www.intelsat.com/)

– [أريان سبيس](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [وكالة الفضاء الأوروبية](https://www.esa.int/)