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تحدد دراسة بركان أرجيل دليلاً للعثور على رواسب الماس الجديدة

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 19، 2023
تحدد دراسة بركان أرجيل دليلاً للعثور على رواسب الماس الجديدة

حقق باحثون من جامعة كيرتن اكتشافًا مهمًا في دراسة الصخور الغنية بالألماس من بركان أرجيل في غرب أستراليا. لقد حددوا العنصر الثالث المفقود الضروري لتشكيل الماس الوردي الثمين. يمكن أن يكون لهذه النتيجة تأثير عميق على البحث العالمي عن رواسب الماس الجديدة.

وتكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، أنه بالإضافة إلى الكربون الموجود في أعماق الأرض والقوى الناتجة عن اصطدام الصفائح التكتونية، فإن وجود الماس الوردي على سطح الأرض يتطلب قارات "تمددت" خلال تفكك القارات بمئات الملايين من سنين مضت. أدى هذا التمدد إلى خلق فجوات في القشرة الأرضية يمكن من خلالها أن ترتفع الصهارة الحاملة للماس.

يوضح الباحث الرئيسي الدكتور هوغو أولييروك أن عمر أرجيل يقدر بـ 1.3 مليار سنة، مما يجعله أقدم بـ 100 مليون سنة مما كان يعتقد سابقًا. يرتبط تكوينها بتفكك قارة عملاقة قديمة. المنطقة التي يقع فيها مخزون ألماس أرجيل كانت نتيجة اصطدام بين منطقة كيمبرلي وشمال أستراليا، مما أدى إلى خلق ندبة في الأرض لن تلتئم بالكامل أبدًا.

يؤكد الدكتور أولييروك على أن الجمع بين الكربون العميق والاصطدام القاري وتمدد الأرض أمر بالغ الأهمية للعثور على الماس الوردي. ويعتقد أنه من خلال تحديد هذه المكونات الثلاثة، يصبح من الممكن اكتشاف رواسب جديدة للماس، على غرار منجم أرجيل الشهير، الذي كان في السابق أكبر مصدر للماس الطبيعي في العالم.

ومع ذلك، يعترف الدكتور أولييروك بأن البحث عن رواسب جديدة للألماس الوردي سيشكل تحديات. تم العثور على معظم رواسب الماس في وسط القارات القديمة لأنه من السهل تحديد مواقع البراكين المكشوفة. وقد أنتج بركان أرجيل، الواقع عند تقاطع قارتين قديمتين، أكثر من 90 بالمائة من الماس الوردي في العالم.

يؤكد المؤلف المشارك والجيولوجي الرئيسي موراي راينر من ريو تينتو على أهمية عمر بركان أرجيل وموقعه في فهم تكوين هذه الأحجار الكريمة النادرة والثمينة. أجرى الدراسة باحثون تابعون لمركز جون دي ليتر بجامعة كيرتن، ومجموعة الجداول الزمنية للأنظمة المعدنية، ومجموعة أبحاث ديناميكيات الأرض.

وفي الختام، فإن اكتشاف الدليل الثالث الضروري لتحديد رواسب الماس الجديدة يفتح إمكانيات جديدة لاستكشاف الماس. أصبح لدى الباحثين الآن فهم أفضل للظروف المطلوبة لتكوين الماس الوردي، وسيواصلون البحث عن براكين محتملة تحمل الماس في أستراليا ومناطق أخرى.

المصدر: جامعة كيرتن، نيتشر كوميونيكيشنز.

By فيكي ستافروبولو

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