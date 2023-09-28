مغناطيس مُعاد استخدامه في تجربة فيزيائية رائدة

يقوم العلماء في مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بإعادة استخدام مغناطيسات من مصدر الفوتون المتقدم (APS) في المختبر لاستخدامها في آلة جديدة يتم بناؤها من قبل مختبر بروكهافن الوطني ومرفق توماس جيفرسون الوطني للتسريع. سيتم استخدام هذه المغناطيسات في مصادم الإلكترونات والأيونات (EIC)، وهو مصادم جسيمات متطور سيوفر رؤى جديدة حول البنية الأساسية للمادة.

ولا تزال مغناطيسات APS، التي يتم استبدالها بتكنولوجيا أكثر تقدمًا، في حالة عمل مثالية. ومن خلال إعادة استخدام هذه المغناطيسات، توفر المختبرات المال وتقلل من النفايات. ويقدر كريستوف مونتاج من بروكهافن أن هذا التعاون سيوفر لدافعي الضرائب حوالي 10 ملايين دولار.

سوف تحصل شركة EIC على حوالي 700 مغناطيس من Argonne، والتي تنقسم إلى فئتين: الأقطاب الرباعية والأقطاب السداسية. تعمل المغناطيسات الرباعية كعدسات لتركيز شعاع الإلكترون، بينما تقوم المغناطيسات السداسية بتصحيح أي انحرافات تسببها الرباعيات. ولحسن الحظ، يمكن دمج مغناطيسات APS بسهولة في EIC بأقل قدر من التجديد.

ولا يوضح هذا الاستخدام للمغناطيس المعاد تدويره التزام المختبرات الوطنية بالممارسات المستدامة فحسب، بل يساهم أيضًا في تقدم الحدود العلمية. يرى جون بيرد من أرجون أن شركة EIC هي مشروع التسريع الأكثر طموحًا على الإطلاق الذي نفذته وزارة الطاقة. ويقول: "في بناء شركة EIC، يجمع العلماء كل جانب مما تعلمناه حول بناء المسرعات. في Argonne، لا نقدم المغناطيسات فحسب، بل نوفر أيضًا الخبرة في تصميم المنشآت."

ومن خلال إعادة استخدام المغناطيس والتعاون عبر المختبرات، يمكن للمجتمع العلمي تجنب مشكلات سلسلة التوريد وتعظيم الموارد. ستكون شركة EIC على أهبة الاستعداد لتحقيق اكتشافات رائدة في الفيزياء النووية، وذلك بفضل المغناطيسات المعاد استخدامها والجهد الجماعي للعلماء عبر مؤسسات متعددة.

التعاريف:

- المغناطيس: أجسام ذات مجال مغناطيسي يمكنها جذب أو صد مواد معينة.

– مصادم الجسيمات: نوع من الأدوات العلمية التي تعمل على تسريع الجسيمات دون الذرية وجعلها تتصادم، مما يسمح للعلماء بدراسة الخصائص الأساسية للمادة.

- APS: مصدر الفوتون المتقدم، وهو مرفق مستخدم لمكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة والذي ينتج أشعة سينية عالية الطاقة للبحث العلمي.

- EIC: مصادم الإلكترونات والأيونات، وهي آلة حديثة تعمل على تصادم الإلكترونات والأيونات لدراسة بنية المادة.

مصادر:

- مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية

– مختبر بروكهافن الوطني

– مرفق توماس جيفرسون الوطني للتسريع