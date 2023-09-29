يصل تلسكوب ماجلان العملاق إلى مرحلة بارزة في تصنيع المرآة الأولية

يحقق تلسكوب ماجلان العملاق (GMT) تقدمًا كبيرًا في عملية تجميعه، حيث يبدأ في تصنيع وتلميع مرآته الأساسية السابعة والأخيرة. يمثل هذا الإنجاز اكتمال سطح التلسكوب الضخم الذي يجمع الضوء والذي تبلغ مساحته 368 مترًا مربعًا، والذي سيكون أكبر بصريات تم إنتاجها وأكثرها تحديًا على الإطلاق.

يتم تصنيع المرآة الأولية في مختبر ريتشارد إف كاريس للمرايا بجامعة أريزونا. تحت مدرجات ملعب أريزونا وايلد كاتس لكرة القدم، يتم تسخين ما يقرب من 20 طنًا من أنقى الزجاج البصري إلى 1,165 درجة مئوية في فرن فريد من نوعه. عندما يذوب الزجاج، يتشكل للخارج ليشكل سطح المرآة المنحني المكافئ. وبمجرد أن تبرد المرآة التي يبلغ قطرها 8.4 مترًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستنتقل إلى مرحلة التلميع.

إن المرآة الرئيسية لساعة GMT هي مجرد جزء واحد من إنجاز هندسي رائع. عند تجميعها، ستعمل مرايا التلسكوب السبعة كمرآة واحدة متجانسة يبلغ طولها 25.4 مترًا، مما يوفر حساسية تصل إلى 200 مرة وأربعة أضعاف دقة الصورة للتلسكوبات الفضائية الحالية. ستجعل مجموعة المرايا هذه من GMT أول تلسكوب كبير للغاية في العالم يكمل مرآته الأساسية.

تمتد عملية تصنيع التلسكوب إلى ما هو أبعد من إنتاج المرآة. ويتم بناء هيكل التلسكوب الذي يبلغ طوله 39 مترًا باستخدام 2,100 طن من الفولاذ الأمريكي في منشأة في روكفورد بولاية إلينوي. بالإضافة إلى ذلك، يجري أيضًا تصنيع المرايا الثانوية المتكيفة لـ GMT.

وشددت ريبيكا بيرنشتاين، كبيرة العلماء في GMT، على الإمكانات الرائدة للتلسكوب. وبفضل قدراته العالية في الدقة المكانية والطيفية، سيكون لدى GMT القدرة الفريدة على دراسة الكواكب وربما تحديد تركيبها الصخري، ووجود الماء السائل، والتركيب الجزيئي لأغلفتها الجوية، مما قد يشير إلى إمكانية وجود الحياة.

ومن المتوقع أن يصل توقيت جرينتش إلى أول ضوء بحلول نهاية العقد ويهدف إلى تقديم إجابات لبعض الأسئلة الأكثر عمقا للإنسانية حول أصولنا ووجود الحياة خارج الأرض.

مصادر:

– بيان صحفي لتلسكوب ماجلان العملاق

– مختبر ريتشارد إف كاريس ميرور بجامعة أريزونا