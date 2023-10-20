تشير دراسة جديدة إلى أن الكويكبات فائقة الكثافة قد تحتوي على عناصر فائقة الثقل

وجدت دراسة حديثة أن بعض الكويكبات فائقة الكثافة في نظامنا الشمسي قد تتكون من عناصر فائقة الثقل لم يتم ملاحظتها من قبل على الأرض. تتمتع هذه الكويكبات بكثافة أكبر بكثير من كثافة المادة التقليدية الموجودة على كوكبنا، مما يجعل تركيبها فريدًا ومثيرًا للاهتمام للعلماء.

أحد الأمثلة على ذلك هو الكويكب 33 بوليهيمنيا، الموجود في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. كثافة Polyhymnia شديدة للغاية بحيث لا يمكن مقارنتها بأي شيء على الأرض. وقد دفع هذا الباحثين إلى الاعتقاد بأنه والكويكبات المماثلة الأخرى يمكن أن تتكون من أنواع غير مكتشفة من المادة لا يمكن تفسيرها باستخدام الفيزياء التقليدية.

ركزت الدراسة، التي أجراها يوهان رافيلسكي وزملاؤه من جامعة أريزونا، على الأجسام المدمجة فائقة الكثافة (CUDOs). تتمتع هذه الأجسام الفلكية بكثافة كتلة أكبر من كثافة الأوسيميوم، وهو العنصر الأكثر كثافة في الطبيعة على الأرض. ويقترح الباحثون أن الكويكبات مثل بوليهيمنيا قد تتكون من عناصر ذات أعداد ذرية أعلى من 118، والتي لم يتم ملاحظتها من قبل.

وتشير الدراسة، التي تم قبولها للنشر في مجلة European Physical Journal Plus، إلى أنه قد تكون هناك "جزيرة الاستقرار النووي" حول العدد الذري 164، حيث يمكن أن توجد عناصر فائقة الثقل. على الرغم من أن العناصر التي تتجاوز العدد الذري 118 تعتبر حاليًا نظرية وغير مستقرة، إلا أنه من المتوقع أن تزداد كثافة هذه العناصر بشكل أكبر في أسفل الجدول الدوري.

وإذا تم التأكد من أن بعض الكويكبات في حزام الكويكبات تحتوي على عناصر لا يمكن الحصول عليها، فقد تصبح أهدافًا مستقبلية لمهام التعدين. إن إمكانية الحصول على عناصر فائقة الثقل، حتى تلك العناصر غير المستقرة أو غير المراقبة حاليًا، من داخل نظامنا الشمسي هي احتمالية مثيرة.

في الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على احتمال وجود عناصر فائقة الثقل في الكويكبات فائقة الكثافة، والتي يمكن أن توفر رؤى مهمة حول تكوين نظامنا الشمسي وتفتح طرقًا جديدة للاستكشاف واستخراج الموارد في المستقبل.

المصدر: العناصر فائقة الثقل والمواد فائقة الكثافة، سبرينغر