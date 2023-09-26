التوزيع العالمي وبيئة الدوائر الخيالية

تم نشر الأطلس الأكثر شمولاً للدوائر الخيالية، وهي ظاهرة رائعة تتميز بأنماط التربة العارية المحاطة ببقع نباتية دائرية. ووثقت الدراسة 263 موقعًا جديدًا للدوائر الخيالية في 15 دولة عبر ثلاث قارات، بما في ذلك مدغشقر وآسيا. ومع ذلك، لم يتم توثيق أي دوائر خرافية رسميًا في أمريكا الشمالية. يقدم هذا البحث دليلاً على أن الدوائر الخيالية أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا، مما يسمح للباحثين بفهم العوامل المؤثرة على توزيعها عالميًا.

لقد فتنت الدوائر الخيالية العلماء لفترة طويلة، وتتراوح النظريات حول أسبابها من نشاط النمل الأبيض إلى المعادن المشعة. قبل هذه الدراسة، لم يتم ملاحظة الدوائر الخيالية إلا في الأراضي الجافة في جنوب غرب أفريقيا ووسط أستراليا. يذكر مؤلفو الدراسة أن هذا البحث يقدم نظرة ثاقبة للبيئة والجغرافيا الحيوية والتوزيع العالمي لأنماط النباتات هذه.

أشهر مجموعة من الدوائر الخيالية موجودة في صحراء ناميب في جنوب غرب أفريقيا، حيث يمكن العثور على الملايين من هذه الدوائر. وتختلف الدوائر في الحجم وتتكون من بقع عارية من التربة محاطة بحلقات من العشب. ووفقًا للدراسة، توجد عادةً أنماط نباتية تشبه الدائرة الخيالية في بيئات تتميز بظروف تربة محددة، مثل انخفاض مستويات المغذيات ومحتوى الرمال العالي، جنبًا إلى جنب مع المناخات القاحلة ذات درجات الحرارة المرتفعة وموسمية هطول الأمطار العالية. تلعب بعض العناصر البيولوجية، مثل أعشاش النمل الأبيض، دورًا أيضًا في وجود هذه الأنماط.

واستخدم الباحثون نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع جديدة ذات أنماط تشبه الدوائر الخيالية. وسعت الاكتشافات التوزيع المعروف للدوائر الخيالية إلى مناطق تشمل الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي ومدغشقر وجنوب غرب آسيا وأستراليا الوسطى. ومن المثير للاهتمام أنه لم يتم توثيق أي دوائر خرافية في الأمريكتين أو أوروبا حتى الآن.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

– جامعة اليكانتي

التعاريف:

- دوائر خرافية: أنماط من التربة العارية محاطة ببقع نباتية دائرية

– أنماط الغطاء النباتي: أنماط مثل الحلقات والأشرطة والبقع التي تحدث في الصحاري والمناطق القاحلة

– الجغرافيا الحيوية: دراسة توزيع الأنواع والنظم البيئية