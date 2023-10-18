توصلت الدراسة إلى أن العمل مع الروبوتات يمكن أن يؤدي إلى التسكع الاجتماعي

وجدت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة برلين التقنية أن العمل مع الروبوتات يمكن أن يؤدي إلى التسكع الاجتماعي، حيث يسترخي الأفراد ويسمحون لزملائهم بالقيام بالعمل بدلاً من ذلك. قام الباحثون بالتحقيق فيما إذا كان البشر يظهرون تسكعًا اجتماعيًا عند العمل جنبًا إلى جنب مع الروبوتات.

أجرى العلماء مهمة محاكاة لفحص العيوب الصناعية، حيث تم تزويد المشاركين بصور لوحات الدوائر وكان عليهم فحصها بحثًا عن الأخطاء. قيل لنصف المشاركين أن لوحات الدوائر قد تم فحصها بالفعل بواسطة روبوت، بينما لم يتم إعطاء النصف الآخر هذه المعلومات.

للوهلة الأولى، بدا أن وجود الروبوت لم يحدث أي فرق في سلوك المشاركين وأدائهم. ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، وجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا على علم بالفحص السابق للروبوت كانوا يكتشفون عيوبًا أقل في المراحل اللاحقة من المهمة. يشير هذا إلى ظاهرة تُعرف باسم "النظر ولكن عدم الرؤية"، حيث يصبح الأفراد أقل تفاعلاً عقليًا مع مهمة ما عندما يعتمدون على التكنولوجيا.

وحذر مؤلفو الدراسة أيضًا من أن فقدان الحافز وانخفاض الاهتمام بالتفاصيل يمكن أن يكون له آثار على السلامة، خاصة في الصناعات التي يكون فيها التحقق المزدوج أمرًا شائعًا. واعترفوا بأن دراستهم كانت بها بعض القيود، بما في ذلك بيئة المختبر وحقيقة أن المشاركين لم يعملوا بشكل مباشر مع الروبوت.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف مدى هذه المشكلة في بيئات العمل الحقيقية وتأثيرها على نتائج العمل. سيكون فهم الآثار السلبية المحتملة للعمل مع الروبوتات أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار التكنولوجيا في التقدم في التعاون بين الإنسان والروبوت.

مصادر:

– سيميك، دي إتش، أوناش، إل. (2021). التسكع الاجتماعي في التعاون بين الإنسان والروبوت: حالة المشاركة الظرفية والاستبعاد. الحدود في الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

– الصورة: أونسبلاش