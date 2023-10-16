تشير دراسة جديدة إلى أن النجوم النابضة، وتحديدًا بقاياها المتوهجة، قد تحمل المفتاح لاكتشاف جسيمات المادة المظلمة المعروفة باسم الأكسيونات. في حين أن الجسيمات الضخمة ضعيفة التفاعل (WIMPs) هي المرشح الأكثر شيوعًا للمادة المظلمة، فإن المحاور هي خيار شائع آخر. تم اقتراحها في الأصل لمعالجة بعض التعقيدات في فيزياء الجسيمات، فالمحاور هي جسيمات منخفضة الكتلة وعديمة الشحنة ولا تتفاعل بقوة مع المادة العادية أو الضوء، مما يجعلها مرشحًا مثاليًا للمادة المظلمة. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في اكتشاف الضوء الخافت والمنتشر الناتج عن تحلل المحاور إلى فوتونات.

تستكشف الدراسة المقترحة إمكانية الكشف عن بقايا توهج المحاور من خلال التركيز على النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية محاطة بمجالات مغناطيسية قوية. تولد النجوم النابضة تيارات قوية من الطاقة من أقطابها المغناطيسية، منتجة كميات هائلة من المحاور التي، من الناحية النظرية، تتحلل إلى ضوء. طور مؤلفو الدراسة نموذجًا لتقدير كمية الضوء الناتج عن اضمحلال الأكسيونات ومحاكاة مظهره في الومضات الراديوية للنجوم النابضة القوية. وقارنوا نموذجهم بملاحظات 27 نجمًا نابضًا قريبًا، لكنهم لم يجدوا أي دليل على وجود المحاور.

لا تفترض نتائج هذه الدراسة أن المحاور هي مادة مظلمة؛ وبدلاً من ذلك، قاموا بالتحقيق في وجود الأكسيونات نفسها. بناءً على ملاحظاتهم، تمكن الباحثون من تقييد كتلة الأكسيونات، ووجدوا أنها لا يمكن أن تكون أخف من 10-8 إلكترون فولت أو أثقل من 10-5 إلكترون فولت. يوفر هذا القيد الشامل رؤى قيمة في فيزياء الجسيمات، لكنه يترك طبيعة جسيمات المادة المظلمة لا تزال بعيدة المنال.

بينما يستمر البحث عن المادة المظلمة بعيدة المنال، تسلط هذه الدراسة الضوء على إمكانات النجوم النابضة وتوهجها المتبقي في كشف أسرار المحاور واحتمال الكشف عن طبيعة المادة المظلمة نفسها.

المصدر: ديون نوردويس وآخرون، "القيود الجديدة على المحاور المنتجة في شلالات القطب القطبي النابض،" رسائل المراجعة الفيزيائية (2023).

المصدر: الكون اليوم

الاقتباس: "هل النجوم النابضة هي المفتاح للعثور على المادة المظلمة؟" (2023، 16 أكتوبر) تم استرجاعه في 16 أكتوبر 2023.