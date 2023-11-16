فوائد تقسيم المسافة الطويلة لتحسين صحة العظام وأدائها

عندما يتعلق الأمر بالتدريب على السباق، فإن الممارسة التقليدية المتمثلة في الجري الأسبوعي الطويل تعتبر منذ فترة طويلة أمرًا ضروريًا. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا التقليد العريق قد لا يكون على ما يرام. في الواقع، هناك أدلة متزايدة على أن تقسيم الجري الطويل إلى جولتين أقصر يفصل بينهما بضع ساعات من الراحة يمكن أن يكون استراتيجية أكثر فعالية للحفاظ على صحة العظام وتحسين الأداء.

أحد الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى إضرار الجري لمسافات طويلة بعظامك هو الضغط المستمر الذي يفرضه عليها. عندما تقوم بتحميل عظامك من خلال الانخراط في أنشطة تحمل الوزن مثل الجري، فإنها تتكيف وتكتسب كتلة للتعامل مع الحمل. ومع ذلك، فإن تجاوز حد معين من التوتر يمكن أن يؤدي في الواقع إلى إزالة حساسية عظامك، مما يعيق قدرتها على التكيف بشكل أكبر.

أظهرت الدراسات أنه بعد الراحة لمدة أربع إلى ثماني ساعات، تصبح عظامك حساسة للإجهاد مرة أخرى. يشير هذا إلى أن الجري لمسافة قصيرة مع فترة تعافي بينهما يمكن أن يكون أكثر فائدة لصحة العظام من الجري الطويل المستمر. من خلال السماح لعظامك بالتعافي والتكيف بين فترات الجري، لا يزال بإمكانك قطع نفس المسافة مع تقليل التأثير السلبي على كتلة العظام.

في حين أن فكرة تقسيم المدى الطويل قد تبدو غير تقليدية، إلا أن هناك أدلة علمية تدعم فعاليتها. وجدت دراسة أجريت على الفئران أن ثلاث جولات لمدة 10 دقائق موزعة على مدار اليوم أدت إلى تكيفات مماثلة للجري لمدة 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطلة الجري الفائق كاميل هيرون، المعروفة بأرقامها القياسية العالمية العديدة، لا تدمج سوى جولة أو جولتين طويلتين شهريًا في تدريبها.

إذًا، هل هذا يعني أنه يجب عليك التخلي تمامًا عن المدى الطويل الأسبوعي؟ ليس بالضرورة. لا تزال الرحلات الطويلة لها فوائدها، مثل ممارسة التزود بالوقود والتحضير ليوم السباق. ومع ذلك، فإن المفتاح هو تجنب القيام بذلك بشكل متتالي أو كل أسبوع. بدلًا من ذلك، فكر في ممارسة تمارين الجري الأقصر والأكثر تكرارًا لمنح عظامك وقتًا كافيًا للتعافي والتكيف.

تذكر أن الجري هو أمر فردي للغاية، وما يناسب عداءًا واحدًا قد لا يناسب عداءًا آخر. إذا كنت تعاني من التعب أو الإرهاق أو الإصابات المتكررة، فقد يكون من المفيد التفكير في نهج جديد. من خلال إعطاء الأولوية لصحة العظام وتخصيص تدريبك ليناسب احتياجات جسمك، يمكنك تحسين الأداء وتقليل مخاطر الإصابات الناجمة عن الإفراط في الاستخدام.

أسئلة وأجوبة

1. هل الجري لمسافات طويلة مضر بصحة العظام؟

يمكن أن يؤدي الانخراط في الجري لمسافات طويلة إلى وضع ضغط كبير على عظامك، مما قد يؤدي إلى إزالة الحساسية وإعاقة قدرتها على التكيف بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن تقسيم مسيرتك الطويلة إلى جولات أقصر مع فترات تعافي بينهما يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العظام مع الاستمرار في تغطية نفس المسافة.

2. هل تقسيم استراتيجية المدى الطويل مدعوم بالبحث العلمي؟

نعم، هناك أدلة علمية تدعم فعالية التقسيم على المدى الطويل. أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الجري القصير على مدار اليوم يمكن أن يؤدي إلى تكيفات مماثلة للجري الطويل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن النهج التدريبي الذي تتبعه العداءة البارعة كاميل هيرون، والذي يتضمن عددًا أقل من الجولات الطويلة، يوفر دليلًا حقيقيًا على فوائده.

3. هل يجب أن أتخلص تمامًا من التدريب الأسبوعي الطويل؟

على الرغم من أنه ليس من الضروري التخلص تمامًا من التمارين الأسبوعية الطويلة، إلا أنه من المفيد تجنب القيام بها بشكل متتالي أو كل أسبوع. يمكن أن يكون دمج الجري الأقصر والأكثر تكرارًا مع وقت تعافي مناسب بمثابة استراتيجية أكثر فعالية للحفاظ على صحة العظام وتقليل مخاطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام.

4. كيف يمكنني الاستمرار في جني فوائد الرحلات الطويلة؟

تعتبر المسافات الطويلة ذات قيمة لممارسة التزود بالوقود والتحضير ليوم السباق. بدلاً من القيام بها كل أسبوع، فكر في تضمين عدد قليل منها في خطة التدريب الخاصة بك مع ضمان وقت تعافي كافٍ بينهما. بهذه الطريقة، لا يزال بإمكانك استخلاص فوائد الرحلات الطويلة مع تقليل التأثير السلبي المحتمل على عظامك.

5. هل الجري فردي للغاية؟

نعم، الجري هو أمر فردي للغاية، وما يصلح لعداء واحد قد لا يصلح لعداء آخر. من المهم الاستماع إلى جسدك، ومراقبة أدائك وتعافيك، وضبط تدريبك وفقًا لذلك. إذا كنت تعاني من التعب أو الإرهاق أو الإصابات المتكررة، فقد يكون من المفيد استكشاف أساليب تدريب بديلة، مثل تقسيم الجري الطويل.