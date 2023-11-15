رؤى جديدة تسلط الضوء على الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلازل التاريخية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة أن وسط وشرق الولايات المتحدة ربما لا يزالون يعانون من توابع من الزلازل القاتلة التي حدثت خلال القرن التاسع عشر. تتحدى هذه النتيجة الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن المناطق المستقرة مثل أمريكا الشمالية لا تشهد نشاطًا زلزاليًا كبيرًا.

على عكس المناطق القريبة من حدود الصفائح، نادرًا ما تتعرض المناطق الداخلية القارية المستقرة في أمريكا الشمالية للزلازل. وقد دفع هذا العلماء إلى التساؤل عن مصدر الزلازل الحديثة في هذه المناطق. وللتحقق من هذه الظاهرة، ركز الباحثون على ثلاثة زلازل كبرى وقعت في القرنين السابع عشر والتاسع عشر: واحد بالقرب من كيبيك بكندا عام 17، وآخر على طول حدود ميسوري وكنتاكي في 19-1663، وزلزال تشارلستون الشهير في كارولينا الجنوبية عام 1811. 1812.

ومن خلال استخدام طريقة أقرب جار وتحليل الزلازل ضمن دائرة نصف قطرها 250 كيلومترًا من مراكز الزلازل التاريخية، تمكن الباحثون من تحديد الهزات الارتدادية المحتملة. تم تعيين عتبة حجمها 2.5 لضمان التسجيل الدقيق، وتمكين الفريق من التمييز بين الهزات الارتدادية والنشاط الزلزالي في الخلفية.

قدم تحليل التوزيع المكاني نظرة ثاقبة لطبيعة النشاط الزلزالي. ومن المثير للدهشة أن تسلسل الهزات الارتدادية بالقرب من كيبيك وجد أنه لا علاقة له بالزلازل الحديثة. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الزلازل على طول الحدود بين ميزوري وكنتاكي وفي تشارلستون ربما لا تزال تسبب هزات ارتدادية، حتى بعد مرور قرون.

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 30 بالمائة من الزلازل بالقرب من حدود ميسوري وكنتاكي و16 بالمائة في تشارلستون من المحتمل أن تكون هزات ارتدادية من الزلازل التاريخية. تسلط هذه النتائج الضوء على الطبيعة المعقدة والمستمرة للمشهد الزلزالي في هذه المناطق.

تتحدى هذه الدراسة الفهم التقليدي للنشاط الزلزالي في المناطق المستقرة وتؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات طويلة المدى للزلازل التاريخية بشكل كامل. يعد فهم مصادر وطبيعة الزلازل الحديثة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تقييمات المخاطر وضمان سلامة المجتمعات في المناطق المعرضة للزلازل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو النشاط الزلزالي؟

ج: يشير النشاط الزلزالي إلى حدوث الزلازل أو الظواهر المرتبطة بها، مثل الهزات الأرضية والهزات الارتدادية، الناجمة عن حركة الصفائح التكتونية.

س: ما هي الهزات الارتدادية؟

ج: الهزات الارتدادية هي زلازل صغيرة تحدث بعد زلزال أكبر وتنتج عن إعادة ضبط الضغوط في القشرة الأرضية.

س: لماذا تعتبر دراسة الهزات الارتدادية مهمة؟

ج: توفر دراسة الهزات الارتدادية رؤى قيمة حول سلوك الأحداث الزلزالية، وتساعد على فهم آثار الزلازل الكبيرة، وتساعد في تقييم المخاطر الزلزالية المستقبلية في المناطق المتضررة.

س: كيف تختلف الهزات الارتدادية عن الهزات الارتدادية؟

ج: الهزات الاستباقية هي زلازل أصغر تسبق زلزالًا أكبر وتكون جزءًا من نفس التسلسل. من ناحية أخرى، تحدث الهزات الارتدادية بعد زلزال أكبر وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر.

س: هل المناطق المستقرة معرضة للزلازل؟

ج: بشكل عام، المناطق المستقرة البعيدة عن حدود الصفائح تشهد عددًا أقل من الزلازل مقارنة بالمناطق النشطة تكتونيًا. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة إلى أنه حتى المناطق المستقرة يمكن أن تتعرض لهزات ارتدادية من الأحداث الزلزالية التاريخية.