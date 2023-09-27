تتحدى مجموعة المجرات الضخمة "El Gordo" نظريات علم الكونيات القياسية

يروج مجتمع الفيزياء الفلكية لتحول نموذجي في فهمنا للكون بعد اكتشاف مجموعة مجرات ضخمة تسمى El Gordo. وفقًا لمجموعة من الباحثين من المملكة المتحدة وألمانيا، فإن وجود إل جوردو لا يتوافق مع النظريات القياسية لعلم الكونيات وقد يتطلب نموذجًا جديدًا للجاذبية.

في علم الكون القياسي، تتشكل العناقيد المجرية عند تقاطعات خيوط المادة المظلمة داخل الشبكة الكونية. ومن المتوقع أن تنمو هذه المجموعات بمعدل مماثل مع سقوط المادة في العقد. ومع ذلك، فإن إل جوردو ضخم بشكل استثنائي بالنسبة لعمره، مما يثير تساؤلات حول عملية تشكيله. تشير الملاحظات الحديثة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي وعمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون إلى أن مورفولوجيا إل غوردو ودرجة حرارته ولمعان الأشعة السينية لا يمكن تفسيرها إلا إذا اصطدمت مجموعتان أصغر بسرعة عالية بشكل غير عادي.

يتحدى هذا الاكتشاف دور المادة المظلمة في النموذج الكوني القياسي المعروف باسم ΛCDM أو LCDM. المادة المظلمة هي مادة غامضة يُعتقد أنها تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي المادة في الكون. ومع ذلك، تشير عمليات المحاكاة إلى أن سرعة الاصطدام المطلوبة لـ El Gordo لا يمكن تفسيرها من خلال نماذج الجاذبية للمادة المظلمة. يثير هذا التناقض الشكوك حول صحة LCDM.

ويناقش الباحثون نظرية بديلة للجاذبية تعرف باسم ديناميكيات نيوتن المعدلة، أو MOND، والتي لا تعتمد على وجود المادة المظلمة. وهم يعتقدون أن El Gordo والمجموعات الأخرى التي تظهر توترات مع LCDM تقدم دليلاً على أن المادة المظلمة مجرد خيال. ومع ذلك، يؤكد بعض العلماء أن الحالات الشاذة التي لوحظت في هذه المجموعات يمكن تفسيرها بأخطاء منهجية أو تفسيرات مختلفة للبيانات.

يدعو هذا النقاش المستمر إلى اتباع نهج أكثر تعاونًا بين علماء الفلك الرصدي وعلماء الفيزياء النظرية. ويؤكد على أهمية الجمع بين جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لتطوير فهم أكثر شمولاً للكون.

في الختام، فإن حجم إل غوردو الهائل يتحدى الفهم الحالي لعلم الكونيات ويثير أسئلة مهمة حول دور المادة المظلمة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاكتشاف سيؤدي إلى نقلة نوعية في فهمنا للكون. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء على السعي المستمر للمعرفة والتساؤل المستمر عن النظريات الراسخة في مجال الفيزياء الفلكية.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

– عالم الفيزياء