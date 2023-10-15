سفن الشحن وتغير المناخ: هل يمكن أن يكون الوقود منخفض الكبريت هو الجاني؟

تم تسجيل رقم قياسي جديد في سبتمبر 2023 عندما كانت درجة الحرارة العالمية أكثر دفئًا بمقدار 1.8 درجة مئوية من المعتاد. وقد دفعت هذه الحرارة غير المسبوقة البعض إلى التساؤل عما إذا كانت سفن الشحن، التي يُطلب منها الآن استخدام الوقود منخفض الكبريت، يمكن أن تساهم في تغير المناخ. ومنذ أوائل عام 2020، تم إلزام السفن باستخدام النفط الذي لا يزيد محتوى الكبريت فيه عن 0.5%، مما يقلل مستويات غاز ثاني أكسيد الكبريت ويحسن جودة الهواء. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا التغيير في الوقود قد يكون له عواقب غير مقصودة.

إن النظرية التي تربط بين الوقود منخفض الكبريت وارتفاع درجات الحرارة لها بعض المزايا، وفقا للعلماء، لكنها ليست القوة الدافعة وراء موجة الحر الحالية. وبينما ينتج حرق الوقود جزيئات تبريد تشجع على تكوين السحب وتعكس ضوء الشمس، فإنه ينبعث أيضًا كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الذي يسخن الكوكب. يعتقد عالم المناخ أولاف مورجنسترن أن تأثير الوقود البحري النظيف على درجات الحرارة العالمية سيكون ضئيلًا وسيستغرق عدة سنوات حتى يتحقق.

ومن المهم أن نلاحظ أن الوقود الأحفوري ليس المصدر الوحيد لجزيئات التبريد. تنتج الطحالب أيضًا جزيئات مماثلة لها تأثير تبريد على الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، تفقد هذه الجسيمات بعضًا من قوتها عندما تصبح أكثر شيوعًا. إن تأثير إزالة بعض هذه الجسيمات من الغلاف الجوي غير مؤكد ويصعب تقديره، وفقًا لمورجنسترن.

وفي حين أن استخدام الوقود منخفض الكبريت له فوائد على صحة الإنسان والبيئة، فمن غير المرجح أن يكون تأثيره على درجات الحرارة العالمية كبيرا مقارنة بعوامل أخرى مثل انبعاثات الوقود الأحفوري وظاهرة النينيو المناخية. ويعزو مورجنسترن الارتفاع الأخير في درجات الحرارة إلى المسيرة المستمرة للانحباس الحراري العالمي وتأثير ظاهرة النينيو. ويؤكد أن ارتفاع درجة الحرارة لم يكن خطيًا، بل يحدث على مراحل، وغالبًا ما يتزامن مع سنوات ظاهرة النينيو. إن وصول ظاهرة النينيو، حيث تتحرك المياه الدافئة عبر المحيط الهادئ، مطلقة الحرارة إلى الهواء، له تداعيات عالمية.

على الرغم من أن سفن الشحن قد تلعب دورًا في المساهمة في تغير المناخ، إلا أنها مجرد قطعة واحدة من اللغز. من المرجح أن يكون التأثير الإجمالي للوقود منخفض الكبريت على درجات الحرارة العالمية صغيرًا، كما أن لعوامل أخرى، مثل انبعاثات الوقود الأحفوري والظواهر المناخية الطبيعية، تأثيرًا أكثر أهمية. ومن الأهمية بمكان مواصلة البحث وفهم التفاعلات المعقدة بين العوامل المختلفة من أجل معالجة تغير المناخ بشكل فعال.

مصادر:

– [المصدر 1]

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