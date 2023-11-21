القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي: تعزيز التنبؤات الجوية في القطب الشمالي

هناك مهمة رائدة جارية لإحداث ثورة في التنبؤ بالطقس في القطب الشمالي. ويهدف القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي، الذي طورته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، إلى معالجة نقص البيانات اللازمة للتنبؤات الدقيقة قصيرة المدى في هذه المنطقة. تم الآن نقل القمر الصناعي، الذي تم بناؤه في 36 شهرًا فقط من خلال نهج New Space، من OHB في السويد إلى ألمانيا لإجراء سلسلة من الاختبارات الحاسمة.

توفر الأقمار الصناعية التقليدية الموجودة في المدارات القطبية والمستقرة بالنسبة إلى الأرض بيانات قيمة للتنبؤ بالطقس. ومع ذلك، فإن رصد القطب الشمالي لم يكن كافيا بسبب عدم وجود رؤية من الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض. ويهدف القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي، الذي يعمل كنموذج أولي لكوكبة EPS-Sterna المحتملة، إلى تغيير ذلك.

تتصور مهمة EPS-Sterna كوكبة من ستة سواتل صغيرة في ثلاث مستويات مدارية لتوفير دفق مستمر من بيانات درجة الحرارة والرطوبة من كل مكان على الأرض. ومن شأن هذه الكوكبة أن تمكن من التنبؤ بالطقس على المدى القصير، أو "التنبؤ الآني"، في القطب الشمالي، فضلا عن تحسين التنبؤات الجوية العالمية. وسيتم تجديد مجموعة السواتل الصغيرة الستة ثلاث مرات.

قبل أن تصبح مهمة EPS-Sterna حقيقة، يجب أن يثبت النموذج الأولي للقمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي فعاليته. وقد تم تجهيز القمر الصناعي بمقياس إشعاع ميكروويف متطور مكون من 19 قناة للمسح العرضي، وهو مصمم لتوفير قياسات عالية الدقة للرطوبة ودرجة حرارة الغلاف الجوي في جميع الظروف الجوية.

وقد خضع القمر الصناعي لاختبارات حاسمة، بما في ذلك التحقق من الروابط بين القمر الصناعي ومركز التحكم في المهمة. ويخضع الآن لحملة اختبار بيئي في IABG في ألمانيا، حيث سيتعرض لاهتزازات الإقلاع والضوضاء وظروف درجات الحرارة القصوى التي تحدث في المدار. عند الانتهاء من هذه الاختبارات، سيعود القمر الصناعي إلى OHB في السويد لإجراء الفحوصات النهائية قبل نقله إلى موقع إطلاق SpaceX في فاندنبرج، كاليفورنيا.

الموعد المتوقع للإطلاق للقمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي هو 1 يونيو 2024، على متن صاروخ فالكون 9. إذا نجحت هذه المهمة، فستمثل علامة فارقة مهمة في تحسين قدرات التنبؤ بالطقس في القطب الشمالي وخارجه.

أسئلة وأجوبة

ما هو الغرض من القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي؟

ويهدف القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي إلى تحسين التنبؤات الجوية في القطب الشمالي، والتي تفتقر حاليًا إلى بيانات دقيقة قصيرة المدى.

ما هي كوكبة EPS-Sterna؟

تعد مهمة EPS-Sterna عبارة عن كوكبة محتملة مكونة من ستة سواتل صغيرة من شأنها أن توفر بيانات مستمرة عن درجة الحرارة والرطوبة من كل مكان على الأرض، مما يتيح التنبؤ بالطقس قصير المدى ويعزز التنبؤات الجوية العالمية.

متى سيتم إطلاق القمر الصناعي للطقس في القطب الشمالي؟

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي في الأول من يونيو 1 على متن صاروخ فالكون 2024.

كيف سيساهم القمر الصناعي في التنبؤ بالطقس؟

وسيقوم القمر الصناعي، المجهز بمقياس إشعاع الموجات الدقيقة للمسح عبر المسارات بـ 19 قناة، بجمع بيانات عالية الدقة عن الرطوبة ودرجة الحرارة في جميع الظروف الجوية، مما يحسن دقة التنبؤات الجوية في القطب الشمالي والعالم.