تلعب الجزيئات البيولوجية دورًا حاسمًا في تكوين سحابة القطب الشمالي

نشر الباحثون مؤخرًا دراسة في مجلة Nature Communications، كشفت عن الدور الهام الذي تلعبه الجزيئات البيولوجية، مثل حبوب اللقاح والجراثيم والبكتيريا، في تطور الجليد في سحب القطب الشمالي. هذه النتائج لها آثار مهمة على علوم المناخ وفهمنا لمناخ القطب الشمالي سريع التغير.

أجريت الدراسة على مدى عدة سنوات في مرصد زيبلين في سفالبارد بالنرويج. وباستخدام تقنية بصرية حساسة تعتمد على تشتت الضوء والفلورة المستحثة بالأشعة فوق البنفسجية، تمكن الباحثون من تحديد وإحصاء هذه الجزيئات البيولوجية بشكل فردي، على الرغم من تركيزاتها الضئيلة.

قام الباحثون أيضًا بدراسة الديناميكيات الموسمية لهذه الجزيئات البيولوجية وأقاموا ارتباطات مع متغيرات مثل الغطاء الثلجي ودرجة الحرارة ومعايير الأرصاد الجوية. وأكدوا وجود جزيئات بيولوجية من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك المجهر الإلكتروني والكشف عن مواد محددة، مثل الأرابيتول والمانيتول.

الأرابيتول والمانيتول عبارة عن مركبات كحولية سكرية توجد عادة في الكائنات الحية الدقيقة. يشير اكتشاف هذه المواد في الهواء إلى وجود جراثيم فطرية، والتي يمكن أن تنشأ من مصادر محلية ومن النقل الجوي بعيد المدى.

ثبت أن تحديد كمية جزيئات نواة الجليد وفهم خصائصها يمثل مهمة صعبة. استخدم الباحثون طريقتين متميزتين، بما في ذلك جمع الجزيئات على المرشحات على مدى أسبوع، يليها التحليل المختبري. بالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تحديد المكون البروتيني لجزيئات نواة الجليد عن طريق إخضاع المرشحات لتسخين إضافي.

ولهذه النتائج آثار كبيرة على علوم المناخ، حيث يمكنها تحسين تمثيل تفاعلات الهباء الجوي والسحب في النماذج المناخية وتقليل حالات عدم اليقين المتعلقة بتقديرات التأثير الإشعاعي البشري المنشأ.

وبشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الجزيئات البيولوجية في تكوين السحب في القطب الشمالي. يعد فهم هذه العملية أمرًا ضروريًا للتنبؤ بدقة وفهم تأثير تغير المناخ في القطب الشمالي.

مصادر:

- اتصالات الطبيعة

- سنين