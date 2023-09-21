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أقدم هيكل خشبي تم اكتشافه على الإطلاق يشير إلى أسلاف متقدمين

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 21، 2023
أقدم هيكل خشبي تم اكتشافه على الإطلاق يشير إلى أسلاف متقدمين

حقق علماء الآثار اكتشافًا رائدًا في شلالات كالامبو في زامبيا، حيث اكتشفوا أقدم هيكل خشبي تم العثور عليه على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى 476,000 ألف عام على الأقل. تشير هذه النتيجة إلى أن أسلافنا كانوا أكثر تقدمًا مما كان يُعتقد سابقًا. تم الحفاظ على الهيكل الخشبي، الذي يُعتقد أنه منصة أو ممر أو مسكن مرتفع، بشكل جيد للغاية ويعرض دليلاً على استخدام الأدوات الحجرية لربط قطعتين كبيرتين من الخشب معًا. كما تم اكتشاف مجموعة من الأدوات الخشبية، بما في ذلك إسفين وعصا حفر، في الموقع.

يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن أسلافنا كانوا من البدو الرحل، إذ يبدو أن الهيكل كان مسكنًا دائمًا بالقرب من الشلالات. ويشير وجود مصدر دائم للمياه إلى أن أقاربنا كان لديهم القدرة على تخطيط وبناء الهياكل الدائمة. ويؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الآثار لاري بارهام، أن النتائج توضح القدرات التحويلية والتفكير المجرد لأسلافنا. يقترح أنهم استخدموا ذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لإنشاء شيء لم يكن موجودًا من قبل.

يُعتقد أن ارتفاع مستوى المياه في شلالات كالامبو قد حافظ على الهيكل الخشبي على مر القرون. كشفت تقنية التأريخ التلألؤي، وهي طريقة جديدة يستخدمها الباحثون، عن عمر البنية وأكدت أنها تسبق تطور الإنسان العاقل. يعود تاريخ الهياكل الخشبية السابقة إلى حوالي 9,000 عام، مما يجعل هذا الاكتشاف ذا أهمية كبيرة في فهم قدرات أسلافنا الأوائل.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على القدرات المعرفية لأسلافنا، بما في ذلك التخطيط والتصور والقدرة على إنشاء هياكل معقدة. إنه يتحدى الافتراضات السابقة حول قدرات البشر الأوائل وأنماط حياتهم. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم غرض ووظيفة الهيكل بشكل كامل، فمن الواضح أن أسلافنا امتلكوا القدرة على التفكير المتقدم وحل المشكلات.

مصادر:
– الطبيعة (مجلة)

By مامفو بريشيا

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