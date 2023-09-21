توصلت الدراسة إلى أن البشر بنوا هياكل خشبية قبل نصف مليون سنة

اكتشف باحثون من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث أدلة على أن البشر كانوا يبنون هياكل مصنوعة من الخشب قبل نصف مليون سنة. قام الفريق بالتنقيب عن الخشب المحفوظ جيدًا في الموقع الأثري لشلالات كالامبو في زامبيا، والذي يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 476,000 عام، أي ما يسبق تطور الإنسان العاقل. توفر العلامات المقطوعة بالأدوات الحجرية على الخشب دليلاً على أن البشر الأوائل قاموا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب لإنشاء هيكل، ربما منصة أو جزء من المسكن.

يتحدى هذا الاكتشاف وجهة النظر السائدة بأن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا. قدمت المنطقة مصدرًا دائمًا للمياه ووفرة من الغذاء، مما سمح لهؤلاء البشر بالاستقرار وبناء الهياكل. يوضح اكتشاف الهياكل الخشبية أن هؤلاء البشر الأوائل امتلكوا الذكاء والخيال والمهارات اللازمة لخلق شيء لم يكن موجودًا من قبل.

استخدم فريق البحث تقنيات تأريخ جديدة لتحديد عمر الاكتشافات. ومن خلال تحليل آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرمال المحيطة لأشعة الشمس، تمكن الباحثون من تحديد عمر الخشب بنصف مليون سنة. إن طريقة التأريخ الجديدة هذه لها آثار مهمة على فهم التطور البشري وتسمح بالتأريخ في وقت أبعد.

يقع موقع شلالات كالامبو، على نهر كالامبو، على حدود زامبيا ومنطقة روكوا في تنزانيا. وهي معروفة بأهميتها الأثرية، وقد تم ترشيحها لإدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو. تسلط النتائج الأخيرة الضوء على أهمية الموقع، ويطالب الباحثون بالاعتراف به كموقع للتراث العالمي للأمم المتحدة.

يعد هذا البحث جزءًا من مشروع "الجذور العميقة للإنسانية" الأوسع، والذي يموله مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة. ويهدف إلى استكشاف كيفية تطور التكنولوجيا البشرية في العصر الحجري. يتضمن المشروع التعاون مع لجنة الحفاظ على التراث الوطني في زامبيا، ومتحف ليفينغستون، ومتحف موتو موتو، والمتحف الوطني في لوساكا. ويتوقع الباحثون ظهور المزيد من الاكتشافات المثيرة من الرمال المغمورة بالمياه في موقع شلالات كالامبو.