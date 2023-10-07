اكتشف علماء الآثار "الأجرام السماوية الذهبية" في نفق المايا

حقق علماء الآثار الذين يعملون في معاقل المايا السابقة اكتشافًا غير مسبوق، حيث تم العثور على "جرمين ذهبيين" داخل نفق كان مخفيًا سابقًا. وتم العثور على الأجرام السماوية المصنوعة من الطين المغلفة بطبقة ذهبية، في نفق جانبي أسفل معبد الثعبان المصقول في المكسيك. وكانت جدران النفق مغطاة أيضًا بمادة ذهبية، مما دفع الباحثين إلى الاعتقاد بأن الفضاء كان يخدم غرضًا شعائريًا مقدسًا. ويتكهن بعض الباحثين بأن الجدران صممت لتقليد الكون وتزويد المايا بمساحة لدراسة السماء ليلاً.

ومن الجدير بالذكر أن تقويم المايا تتم معايرته بشكل كبير مع المعلمات المدارية للكواكب في نظامنا الشمسي، وخاصة الكواكب الداخلية. كان المايا مفتونين بشكل خاص بمدار المريخ، كما هو موضح في مخطوطة دريسدن، وهي أقدم رواية مكتوبة معروفة من الأمريكتين. يعرض المخطوطة تتبع المايا ويصف تقويمهم فيما يتعلق بحركة المريخ عبر السماء.

من الممكن أن تلعب الأجرام السماوية الذهبية دورًا مهمًا في دراسة المايا للكوكب الأحمر، حيث ساعدتهم في فهمهم الشامل للسماء ليلاً. على الرغم من أن الغرض الدقيق منها لا يزال غير مؤكد، إلا أن اكتشاف هذه الأجرام السماوية يقدم دليلًا إضافيًا على المعرفة العلمية المتقدمة للمايا وفهمهم الذي لا مثيل له للأجرام السماوية.

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– تعريف حضارة المايا: [أدخل تعريف حضارة المايا]

– تعريف تيوتيهواكان: [أدخل تعريف تيوتيهواكان]

– تعريف الفترة المجمعية: [أدخل تعريف الفترة المجمعية]

– تعريف مخطوطة دريسدن: [أدخل تعريف مخطوطة دريسدن]