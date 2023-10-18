ناسا تقدم تفاصيل حول اقتراب الكويكب 2023 TK15 من مسافة قريبة

شاركت وكالة ناسا مؤخرًا معلومات حول الكويكب 2023 TK15، والذي من المتوقع أن يكون أقرب لقاء له مع الأرض في 20 أكتوبر. وقد تم تحديد هذا الكويكب وتتبعه باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة مثل تلسكوب NEOWISE و ALMA و Pans-STARRS1 و Catalina Sky Survey. .

ويسافر الكويكب 2023 TK15 حاليًا بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 79,085 كيلومترًا في الساعة، وهي أسرع حتى من المكوك الفضائي. وكشفت وكالة ناسا أنه سيمر بالقرب من الأرض على مسافة قريبة بشكل لا يصدق تبلغ 379,994 كيلومترا فقط، وهي أقرب من مسافة القمر البالغة 384,400 كيلومتر. يمثل هذا الاقتراب الوثيق أحد أقرب لقاءات الكويكبات لهذا العام.

تنتمي هذه الصخرة الفضائية إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وتحمل محورًا شبه رئيسي أكبر من محور الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو عام 1862، الذي اكتشفه عالم الفلك كارل رينموث. وعلى الرغم من قربه من الأرض، فإن الكويكب 2023 TK15 لا يشكل أي تهديد بسبب صغر حجمه. وتقدر وكالة ناسا أن عرضه يبلغ حوالي 130 قدمًا، مما يجعله مشابهًا في الحجم للطائرة.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الكويكب 2023 TK15 من الأرض، على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيفه كجسم قريب من الأرض (NEO). وسبق أن مر بالقرب من كوكبنا في 18 يونيو 2022، لكن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) يؤكد أنه لا يتوقع أي اقتراب إضافي قريب منه في المستقبل القريب.

وفي اكتشاف رائع آخر، شرعت وكالة ناسا مؤخرًا في مهمة لدراسة كويكب يسمى 16 Psyche، المعروف بوفرة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنيكل. ومع ذلك، هناك كويكب آخر مثير للاهتمام يسمى 33 Polyhymnia تم اكتشافه في عام 1854. هذا الكويكب، الذي يبلغ عرضه حوالي 50-60 كيلومترًا، أكثر كثافة من الأوزميوم، الذي يُعرف بأنه العنصر الأكثر كثافة في الجدول الدوري. ويتكهن الخبراء بأن سلوكه الذري قد يشير إلى وجود عنصر غير معروف لنا بعد.

المصادر: ناسا، لايف ساينس