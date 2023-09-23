الكويكب 2023 SQ1: لقاء قريب مع الأرض

كشف إعلان حديث لوكالة ناسا أن كويكبًا يُعرف باسم 2023 SQ1 في طريقه نحو الأرض وسيقترب بشدة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يصل هذا الكويكب الذي يبلغ حجمه حجم منزل، والذي يبلغ عرضه حوالي 58 قدمًا، إلى مسافة 2.09 مليون كيلومتر من كوكبنا في 24 سبتمبر.

ورغم أن هذا الكويكب يندرج ضمن فئة الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، إلا أن صغر حجمه يعني أنه قد لا يشكل خطرا كبيرا على الأرض. تصنف وكالة ناسا الكويكبات التي يزيد حجمها عن 492 قدمًا فقط على أنها أجسام يحتمل أن تكون خطرة. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه حتى الكويكبات الأصغر حجمًا يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة، كما يتضح من حادثة نيزك تشيليابينسك في عام 2013. فقد أدى نيزك تشيليابينسك، الذي كان عرضه 59 قدمًا فقط، إلى إصابة أكثر من 1,200 شخص عندما انفجر فوق منطقة الأورال الجنوبية في روسيا. .

تقوم وكالات الفضاء مثل وكالة ناسا بمراقبة السماء بشكل مستمر بحثًا عن أي كويكبات تقترب من كوكبنا. في حين أن منع كويكب من الاصطدام بالأرض يتجاوز حاليًا القدرات البشرية، فقد اختبرت وكالة ناسا بنجاح مهمة تسمى DART، والتي تمكنت من تحويل كويكب عن مساره. تعتبر مثل هذه المهام حيوية في الاستعداد لتهديدات الكويكبات المحتملة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تعود المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا إلى الأرض في 24 سبتمبر، حاملة كبسولة تحتوي على عينات تم جمعها من كويكب بينو. ومن المتوقع أن توفر هذه العينات رؤى قيمة حول أصل نظامنا الشمسي وخصائص بينو نفسه. إن فهم تكوين وسلوك الكويكبات مثل بينو يمكن أن يساعد في تطوير استراتيجيات للتخفيف من تهديدات الكويكبات المستقبلية.

في حين أن المواجهة القريبة مع الكويكب 2023 SQ1 قد لا تشكل خطرا كبيرا على الأرض، إلا أنها بمثابة تذكير باليقظة المستمرة المطلوبة في مراقبة ودراسة هذه الأجرام السماوية. ومن خلال زيادة معرفتنا بالكويكبات وتطوير التقنيات للتخفيف من التهديدات المحتملة، يمكننا حماية كوكبنا بشكل أفضل من تأثيرات هؤلاء الزوار الكونيين.

مصادر:

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء