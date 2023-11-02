وفاة رائد الفضاء أبولو 13 توماس ك. ماتينجلي عن عمر يناهز 87 عامًا، تاركًا إرثًا من حل المشكلات

توفي توماس ك. "تي.ك" ماتينجلي، رائد فضاء ناسا المتميز الذي لعب دورًا محوريًا في مهمة أبولو 13 المشؤومة، عن عمر يناهز 87 عامًا. وساعدت جهود ماتينجلي الرائعة في حل المشكلات من التحكم الأرضي في إعادة الطاقم بأمان. إلى الأرض، على الرغم من إزالتها من المهمة قبل الإطلاق بسبب التعرض لمرض الحصبة الألمانية.

على الرغم من عدم قدرته على المشاركة في الرحلة الفعلية، إلا أن خبرة ماتينجلي أثبتت أنها لا تقدر بثمن عندما أدى انفجار إلى شل المركبة الفضائية في طريقها إلى القمر. باستخدام معرفته وبراعته، ابتكر ماتينجلي إجراءات من مركز التحكم في المهمة للحفاظ على الطاقة، وضمان إعادة دخول ناجحة إلى الغلاف الجوي للأرض. ونتيجة لذلك، تمكن رواد الفضاء جيمس لوفيل، وجاك سويجيرت، وفريد ​​هايز من النجاة من الرحلة المروعة.

امتدت مساهمات ماتينجلي الاستثنائية إلى ما هو أبعد من مهمة أبولو 13. بدأ حياته المهنية كطيار في البحرية الأمريكية، وتم اختياره كجزء من دفعة رواد الفضاء لعام 1966. وعمل لاحقًا كطيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16 وقاد بعثتين لمكوك الفضاء، مما ترك أثرًا دائمًا على استكشاف الفضاء. .

تم تخليد قصته الرائعة في الفيلم الشهير "أبولو 1995" عام 13، مع الممثل غاري سينيس الذي لعب دور ماتينجلي. ومن خلال تفانيه وخبرته وقدراته على حل المشكلات، لعب ماتينجلي دورًا مهمًا في تعزيز فهمنا للفضاء وتمهيد الطريق لاستكشافات الفضاء في المستقبل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو دور توماس ك. ماتينجلي في مهمة أبولو 13؟

ج: تم تعيين ماتينجلي في البداية كطيار وحدة القيادة لرحلة أبولو 13 ولكن تم إيقافه بسبب تعرضه للإصابة بالحصبة الألمانية. ومع ذلك، فقد لعب دورًا حاسمًا من التحكم الأرضي من خلال وضع إجراءات للحفاظ على الطاقة، وضمان عودة ناجحة للطاقم.

س: ما هي المهام الأخرى التي شارك فيها توماس ك. ماتينجلي؟

ج: خدم ماتينجلي كطيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16 وقاد بعثتين للمكوك الفضائي.

س: كيف تم تكريم ماتينجلي في الثقافة الشعبية؟

ج: تم تصوير مساهمات ماتينجلي المذهلة في فيلم "Apollo 1995" عام 13، حيث لعب الممثل غاري سينيس دور شخصيته.