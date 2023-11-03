وفاة Apollo 13 Hero TK Mattingly عن عمر يناهز 87 عامًا

توفي رائد الفضاء الأسطوري في وكالة ناسا، توماس ك. "تي كيه" ماتينجلي، الذي لعب دورًا حاسمًا في مهمة أبولو 13، عن عمر يناهز 87 عامًا. وقد ساعدت جهود ماتينجلي في حل المشكلات من التحكم الأرضي في ضمان العودة الآمنة لبعثة المهمة. طاقم.

ماتينجلي، الذي بدأ حياته المهنية كطيار في البحرية الأمريكية، تم تعيينه في الأصل كطيار وحدة القيادة لرحلة أبولو 13. ومع ذلك، بسبب تعرضه المحتمل لمرض الحصبة الألمانية، تم إخراجه من المهمة قبل 72 ساعة فقط من الإطلاق. لم يكن أحد يعلم أن مهارات ماتينجلي ستكون حيوية في مواجهة كارثة غير متوقعة.

في الطريق إلى القمر، حدث انفجار ألحق أضرارًا جسيمة بالمركبة الفضائية. ماتينجلي، الذي لم يُصاب بالمرض لحسن الحظ، ذهب سريعًا إلى مركز مراقبة المهمة وعمل بجد لتطوير الإجراءات التي تحافظ على الطاقة. مكنت هذه الإجراءات في النهاية المركبة المتضررة من العودة بنجاح إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يضمن بقاء رواد الفضاء جيمس لوفيل، وجاك سويجيرت، وفريد ​​هايز.

تم تصوير بطولة ماتينجلي خلال مهمة أبولو 13 لاحقًا في الفيلم الشهير "أبولو 1995" عام 13، حيث قام بتمثيل دوره الممثل غاري سينيس. بينما يصور الفيلم الشدة والتحديات التي يواجهها الطاقم، كانت جهود ماتينجلي في الحياة الواقعية مفيدة في عودتهم الآمنة.

طوال حياته المهنية، واصل ماتينجلي المساهمة في استكشاف الفضاء. شغل منصب طيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16، ثم تولى لاحقًا دور قائد المركبة الفضائية في مهمتين لمكوك الفضاء.

لقد تركت مساهمات Thomas K. "TK" Mattingly في وكالة ناسا واستكشاف الفضاء أثرًا دائمًا. أظهرت قدراته في حل المشكلات الروح الحقيقية للإبداع والتصميم التي تميز رواد الفضاء. سيستمر إرث ماتينجلي في إلهام الأجيال القادمة من مستكشفي الفضاء.

مصادر:

[Phys.org](https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

أسئلة وأجوبة

من هو توماس ك. "TK" ماتينجلي؟

كان توماس ك. "TK" ماتينجلي رائد فضاء مشهورًا في ناسا ولعب دورًا مهمًا في مهمة أبولو 13 وقدم مساهمات مهمة في استكشاف الفضاء طوال حياته المهنية.

ما هو دور ماتينجلي في مهمة أبولو 13؟

تم تعيين ماتينجلي في الأصل كطيار وحدة القيادة لمهمة أبولو 13 ولكن تم إيقافه بسبب التعرض المحتمل للحصبة الألمانية. ومع ذلك، كانت جهوده لحل المشكلات من مركز التحكم الأرضي حاسمة في ضمان العودة الآمنة لطاقم المهمة.

كيف ساهم ماتينجلي في العودة الآمنة لطاقم أبولو 13؟

بعد أن تعرضت المركبة الفضائية لأضرار جسيمة بسبب انفجار، طور ماتينجلي إجراءات للحفاظ على الطاقة من التحكم الأرضي. وكان لهذه الإجراءات دور فعال في تمكين المركبة المتضررة من العودة بنجاح إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يضمن بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة.

ما هي المهام الأخرى التي شارك فيها ماتينجلي؟

بصرف النظر عن مهمة أبولو 13، عمل ماتينجلي كطيار وحدة القيادة في مهمة أبولو 16، ثم تولى لاحقًا دور قائد المركبة الفضائية في مهمتين لمكوك الفضاء.

ما هو تأثير ماتينجلي على استكشاف الفضاء؟

أظهرت مساهمات ماتينجلي في وكالة ناسا واستكشاف الفضاء روح الإبداع والتصميم التي تميز رواد الفضاء. تستمر قدراته في حل المشكلات وتفانيه في إلهام الأجيال القادمة من مستكشفي الفضاء.