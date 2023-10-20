كويكب مكتشف حديثا يمر بالقرب من الأرض

في السنوات الأخيرة، كان من المقبول على نطاق واسع أن تأثير الكويكب كان السبب الأكثر احتمالا لانقراض الديناصورات. وتشير فرضية ألفاريز، وهي النظرية السائدة التي تفسر حدث الانقراض هذا، إلى أن كويكبًا اصطدم بالأرض منذ حوالي 65 مليون سنة، مما أدى إلى إبادة العديد من أنواع الديناصورات. تتضمن الأدلة الداعمة لهذه النظرية اكتشاف الحفرة الصدمية، المعروفة باسم فوهة تشيككسولوب، التي تقع تحت شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. ووفقا لهذه الفرضية، فإن تأثير الكويكب كان سيتسبب في حدوث موجات مد هائلة وخلق حفرة يبلغ عرضها 140 كيلومترا. كان من الممكن أن يتم قذف الحطام إلى الفضاء، ليغطي الأرض في سيناريو يشبه الشتاء النووي، مما أدى في النهاية إلى زوال الديناصورات.

في تطور حديث، سلط مكتب تنسيق الدفاع التابع لناسا (PDCO)، المسؤول عن مراقبة الأجسام القريبة من الأرض (NEOs)، الضوء على كويكب من المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض اليوم. الكويكب المعين 2023 UH من قبل مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، من المتوقع أن تقترب هذه الصخرة من كوكبنا إلى مسافة 2.5 مليون كيلومتر في 20 أكتوبر. حاليًا، تندفع نحو الأرض بسرعة تبلغ حوالي 39,932 كيلومترًا. في الساعة، أي أنها تقترب من سرعة الصاروخ الباليستي العابر للقارات (ICBM).

ينتمي الكويكب 2023 UH إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، وهو جزء من فئة الصخور الفضائية التي تتقاطع مع مدار الأرض ولها محاور شبه رئيسية أكبر من محور الأرض. تمت تسمية هذه الكويكبات على اسم كويكب أبولو الضخم عام 1862، الذي اكتشفه لأول مرة عالم الفلك الألماني كارل رينموث في الثلاثينيات.

وقدمت وكالة ناسا أيضًا معلومات تتعلق بحجم الكويكب 2023 UH، مشيرة إلى أنه لا يمكن تصنيفه على أنه "كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا" نظرًا لصغر حجمه نسبيًا. ويبلغ عرض هذا الكويكب ما بين 52 و118 قدمًا، ويمكن مقارنته بحجم طائرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن يمر كويكبان آخران، الكويكب 2023 TK15 والكويكب 2020 UR، بالقرب من الأرض اليوم، لينضما إلى الكويكب 2023 UH في اقترابه الوثيق.

مصادر:

– فرضية ألفاريز: إجماع علمي

- فوهة تشيككسولوب: إجماع علمي

– مكتب تنسيق الدفاع التابع لناسا (PDCO): موقع ناسا

– مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS): موقع ناسا