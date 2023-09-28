نداء قريب آخر: الكويكب 2023 SW6 يقترب من الأرض

بعد أن أفلتت بصعوبة من الاصطدام بالكويكب 2023 SF6 بالأمس، تواجه الأرض مرة أخرى مواجهة قريبة محتملة مع كويكب. أصدر مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي (PDCO) التابع لوكالة ناسا تحذيرًا بشأن اقتراب الكويكب 2023 SW6، والذي من المتوقع أن يقترب جدًا من كوكبنا.

ورغم عدم وجود خطر الاصطدام، فإن الكويكب سيقترب من الأرض في 28 سبتمبر، ويمر على مسافة 1.3 مليون كيلومتر. وتسافر هذه الصخرة الفضائية بسرعة تبلغ حوالي 42,755 كيلومترًا في الساعة، وهي تقريبًا بنفس حجم كويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار كبيرة عندما تحطم فوق المدينة الروسية في عام 2013.

وتشير تقديرات وكالة ناسا إلى أن عرض الكويكب 2023 SW6 يبلغ حوالي 57 قدمًا، مما يجعله مشابهًا في الحجم لمنزل صغير. وهو ينتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، والتي سُميت على اسم كويكب أبولو عام 1862 الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن العشرين. تعبر هذه الكويكبات مسار الأرض في مداراتها.

ومن المثير للاهتمام أن هذا سيكون أول اقتراب قريب مسجل للكويكب 2023 SW6 من الأرض. يُظهر البحث في قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لناسا أن الكويكب لن يقترب كثيرًا من كوكبنا في المستقبل المنظور.

وفيما يتعلق بالدفاع الكوكبي، تلقي فرضية ألفاريز الضوء على المخاطر المحتملة لتأثيرات الكويكبات. اقترح لويس ووالتر ألفاريز هذه الفرضية في عام 1980، وتشير إلى أن اصطدام كويكب قبل أكثر من 65 مليون سنة أدى إلى انقراض الديناصورات. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، ربما لعب دورًا في تحويل الكويكب عن مساره الأصلي نحو الأرض.

ووفقا للفيزيائي بريان كوكس، كان من الممكن أن تغير قوة جاذبية المشتري مسار الكويكب، مما يؤدي به نحو مسار تصادمي مع كوكبنا. يسلط تأثير كوكب المشتري الكبير في النظام الشمسي الضوء على قوته كخالق ومدمر.

مصادر:

- مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لناسا (PDCO)

– البحث في قاعدة بيانات الأجسام الصغيرة التابعة لناسا