العثور على النمل محصورًا في النفايات البلاستيكية، مما يسلط الضوء على التأثير الأوسع للتلوث على الحيوانات البرية

كشفت الاكتشافات الحديثة في جزر الكناري أن التلوث البلاستيكي لا يؤثر على الحياة البحرية فحسب، بل يؤثر أيضًا على الكائنات الأرضية. عثر الباحثون على نمل من جزيرة لا بالما وقع ضحية للنفايات البلاستيكية. عند فحص 113 نملة، اكتشفوا نملة Lasius grandis عالقة في ألياف حمراء ونملة Monomorium واقعة في شرك نملة سوداء، وكلاهما مصنوعان من البلاستيك.

وفي حين أنه من المعروف على نطاق واسع أن البلاستيك يشكل تهديدًا للطيور والثدييات البحرية، فإن هذه النتيجة تؤكد أن الحيوانات البرية معرضة للخطر أيضًا. تم العثور على مواد بلاستيكية في أجسام الإبل وتم ربطها بانخفاض أعداد الطيور المغردة. حتى الحشرات، مثل يرقات ذبابة القمص، قامت بدمج شظايا بلاستيكية في أغلفتها الواقية. ومع ذلك، فإن حوادث تشابك الحشرات في النفايات البلاستيكية، مثل النمل الموجود في جزر الكناري، نادرة وواحدة من أولى الحالات المسجلة.

تم العثور على النمل المتشابك على قيد الحياة ويبدو أنه لم يصب بأذى، مما يثير تساؤلات حول التأثير الحقيقي لمثل هذه التشابكات. لا يزال مصدر الألياف البلاستيكية غير مؤكد، لكن الطرق القريبة ومسارات المشي لمسافات طويلة يمكن أن تكون مصادر محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنفايات البلاستيكية أن تنتقل لمسافات طويلة عبر الرياح، مما يؤثر حتى على المناطق النائية.

يعد اكتشاف النمل المحاصر في البلاستيك بمثابة تذكير بأن التلوث البلاستيكي له عواقب بعيدة المدى، حتى في أماكن غير متوقعة. ويؤكد عالم البيئة الحضري ألفارو لونا على أهمية توسيع فهمنا إلى ما هو أبعد من النظم البيئية البحرية لفهم حجم المشكلة بشكل كامل.

مع استمرار الأبحاث، أصبح من الواضح بشكل متزايد مدى انتشار التلوث البلاستيكي في كل مكان. تشير عالمة البيئة البحرية ميلاني بيرجمان إلى أن الحشرات ربما ظلت محاصرة بالبلاستيك لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا في السابق. وتؤكد هذه النتيجة الحاجة إلى معالجة التلوث البلاستيكي وتأثيره على جميع أشكال الحياة، سواء على الأرض أو في المحيطات.

مصادر:

– TED-Ed/يوتيوب

– سترة Tiny Rescue لجمع المناخ وليس التلوث من Tiny Rescue: مجموعة المناخ