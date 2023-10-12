تأثير الهباء الجوي البشري المنشأ على أنماط هطول الأمطار في جنوب آسيا

في السنوات الأخيرة، كان هناك قلق متزايد بشأن تأثير الهباء الجوي على مناخ الأرض. الهباء الجوي عبارة عن جزيئات دقيقة معلقة في الهواء، وغالبًا ما يتم إطلاقها نتيجة للأنشطة البشرية مثل الزراعة والتلوث واستخدام منتجات معينة. يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كوكبنا، مما يؤثر على طريقة تشتيت وامتصاص الإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى تغيير تكوين السحب وتدرجات درجات الحرارة.

ومن بين المناطق المثيرة للقلق منطقة جنوب آسيا، حيث تعد تركيزات الهباء الجوي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. وجدت دراسة جديدة نشرت في Geophysical Research Letters أن هذه الهباء الجوي لها تأثير كبير على أنماط هطول الأمطار في المنطقة، خاصة خلال فترات الرياح الموسمية وما بعد الرياح الموسمية. استخدم البحث، الذي أجراه الدكتور جيتندرا سينغ وزملاؤه من معهد علوم الغلاف الجوي والمناخ في زيوريخ، تقنيات النمذجة للتنبؤ بكيفية تأثير الهباء الجوي على هطول الأمطار في المستقبل.

ووجدت الدراسة أن الهباء الجوي له تأثير تجفيف مضاد، حيث يمنع هطول الأمطار بحوالي 30-50%. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن هطول الأمطار بشكل موثوق أمر بالغ الأهمية لاقتصاد المنطقة، فضلا عن الأمن الغذائي والموارد المائية. ويتوقع الباحثون أن أنماط هطول الأمطار يمكن قمعها لمدة تصل إلى 50 عامًا خلال موسم الرياح الموسمية و10 سنوات خلال موسم ما بعد الرياح الموسمية.

ويعود التأثير على الرياح الموسمية إلى تركيزات الهباء الجوي العالية في نصف الكرة الشمالي، مما يدفع منطقة التقارب بين المناطق الاستوائية جنوبًا ويضعف نمط المناخ. يلعب نوع وتوزيع الهباء الجوي أيضًا دورًا مهمًا في تغيرات هطول الأمطار. وفي فترات ما قبل الرياح الموسمية وما بعدها، يهيمن حرق الكتلة الحيوية والحفريات على إطلاق الهباء الجوي، في حين يتميز موسم الرياح الموسمية بمصادر بشرية المنشأ، والغبار المعدني، ورذاذ البحر.

وكشفت النمذجة التي أجراها فريق البحث أيضًا أن الغازات الدفيئة لها تأثير موازن على الهباء الجوي، مما يؤدي إلى تأخير هطول الأمطار الموسمية. ومع ذلك، يشير الانخفاض العام في وفرة الهباء الجوي منذ عام 2020 إلى أن سياسات تلوث الهواء في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا ربما كان لها تأثير إيجابي.

ومن المهم ملاحظة أن هذه النتائج تستند إلى سيناريو محدد للانبعاثات وقد تتغير مع استمرار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون. ومع ذلك، تؤكد الدراسة على الحاجة إلى سياسات أكثر صرامة لمعالجة تلوث الهباء الجوي في جنوب آسيا، وتسلط الضوء على العواقب المحتملة لتغير أنماط هطول الأمطار على البيئة الطبيعية في المنطقة والسكان البشريين.

المصدر: سينغ وآخرون. (2023) "النمط المكاني النموذجي لتغيرات هطول الأمطار خلال الرياح الموسمية وفترات ما قبل وما بعد الرياح الموسمية." رسائل البحوث الجيوفيزيائية.