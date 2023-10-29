استكشاف الجمال الآسر لجزيرة الفيل في القارة القطبية الجنوبية

تم الكشف عن جزيرة الفيل الساحرة والتي لم يمسها أحد في القارة القطبية الجنوبية بتفاصيل مذهلة من خلال عيون مهمة Copernicus Sentinel-2. توفر هذه الصورة الفضائية الرائعة التي تم التقاطها في فبراير 2023، منظرًا نادرًا وخاليًا تقريبًا من السحب لتضاريس الجزيرة الجليدية والقمم البارزة والبيئة البحرية المتنوعة.

تقع جزيرة الفيل في المحيط الجنوبي، على بعد حوالي 150 ميلاً إلى الشمال الشرقي من طرف شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية، وهي جزء من أرخبيل جزر شيتلاند الجنوبية. يأتي اسمها من رؤية فقمة الفيل على طول شواطئها، بالإضافة إلى شكلها الذي يشبه الفيل، و"خرطومها" المميز الذي تخفيه السحب جزئيًا.

تتميز جزيرة الفيل بمناظرها الطبيعية الوعرة، وهي مغطاة في الغالب بالجليد. أعلى القمم، جبل بندراغون وجبل إلدر، يقفان بشكل مهيب على ارتفاع حوالي 3,200 قدم و3,080 قدم على التوالي. تم التقاط جبل بندراغون بشكل بارز في المنطقة الجنوبية من الصورة، بينما يقع جبل إلدر في الشمال الشرقي.

رسم العين نحو وسط الصورة هو نهر Endurance Glacier الممتد. وهو بمثابة النهر الجليدي الرئيسي في الجزيرة، ويتدفق جنوبًا إلى بحر ويدل. أمام واجهة انفصال النهر الجليدي مباشرةً، يمكن ملاحظة بقع زرقاء فاتحة من الجليد البحري الرقيق، تفصله عن مياه المحيط المفتوحة.

الألوان النابضة بالحياة للمياه المحيطة هي نتيجة تآكل الرواسب بسبب الجليد المتدفق وحملها إلى المحيط من خلال المياه الذائبة. على طول الساحل الغربي، تنتشر الجبال الجليدية الصغيرة في المياه مثل بقع بيضاء، مما يوفر تباينًا آسرًا مع اللون الأزرق المحيط.

أصبح الجليد المتحرك في القارة القطبية الجنوبية رمزا قويا لأزمة المناخ. تلعب عمليات الرصد عبر الأقمار الصناعية دورًا حاسمًا في مراقبة هذه التغييرات ودراسة المناطق القطبية النائية. ومن خلال تتبع ذوبان الصفائح الجليدية وتأثيرها على ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن التأثير على تيارات المحيطات العالمية بسبب زيادة تدفق المياه العذبة، توفر الأقمار الصناعية أدلة أساسية لفهم نظام الأرض وتأثيرات تغير المناخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة كوبرنيكوس سنتينل-2؟

ج: إن مهمة كوبرنيكوس سنتينل-2 هي برنامج قمر صناعي أوروبي يلتقط صوراً بصرية عالية الدقة لسطح الأرض لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك المراقبة البيئية.

س: ما الذي يسبب الاختلافات في لون الماء حول جزيرة الفيل؟

ج: إن التغيرات في لون الماء ناتجة عن تآكل الرواسب بسبب تدفق الجليد وحملها المياه الذائبة إلى المحيط.

س: ما أهمية عمليات رصد الأقمار الصناعية لرصد الجليد في القارة القطبية الجنوبية؟

ج: تسمح عمليات رصد الأقمار الصناعية للعلماء بتتبع التغيرات في جليد القارة القطبية الجنوبية، مثل ذوبان الصفائح الجليدية وتأثيرها على ارتفاع مستويات سطح البحر، مما يوفر بيانات قيمة لفهم تغير المناخ وعواقبه.