تظهر الدراسة أن الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية معرضة للخطر لأنها تتقلص بسرعة

اكتشف العلماء مؤخرًا أن القارة القطبية الجنوبية تواجه أزمة، حيث تتقلص أرففها الجليدية بسرعة. كشف تحليل شامل لـ 100,000 صورة رادارية للأقمار الصناعية أجراها باحثون في جامعة ليدز، أن 40% من الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية قد انخفض حجمها بشكل كبير على مدار الـ 25 عامًا الماضية. ويتجلى هذا الاتجاه المثير للقلق بشكل خاص في النصف الغربي من القارة القطبية الجنوبية، وهو أكثر عرضة للمياه الدافئة وشهد تآكلًا سريعًا لأرففه الجليدية.

تعتبر الأرفف الجليدية من عوامل التثبيت الأساسية للأنهار الجليدية في المنطقة، حيث تعمل بمثابة دعامات تعمل على إبطاء تدفق الجليد إلى المحيط. يؤدي انخفاض هذه الجروف الجليدية إلى زيادة معدل فقدان الجليد من الغطاء الجليدي، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لمستويات سطح البحر العالمية. ووجدت الدراسة أنه من بين 162 من الرفوف الجليدية حول القارة القطبية الجنوبية، انخفض حجم 71 منها، مما أدى إلى إطلاق كمية مذهلة تبلغ 67 تريليون طن من المياه الذائبة في المحيط.

تم تحديد الجرف الجليدي جيتز والجرف الجليدي لجزيرة باين باعتبارهما الأكثر تضرراً، حيث فقدا 1.9 تريليون طن و1.3 تريليون طن من الجليد على التوالي. وهذه النتائج مثيرة للقلق، إذ تشير إلى أن ما يقرب من نصف الجروف الجليدية تتقلص دون أي علامات للتعافي، على عكس توقعات الباحثين.

لعبت الأقمار الصناعية دورًا حاسمًا في مراقبة الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. قدمت بعثات مثل كوبرنيكوس سينتينل-1 في أوروبا وكرايوسات CryoSat التابع لوكالة الفضاء الأوروبية بيانات قيمة للعلماء لقياس التغيرات في ارتفاع الجليد وحساب الاختلافات في حجم الجليد الفعلي. وكانت هذه البعثات، إلى جانب CryoSat التابع لوكالة الفضاء الأوروبية على وجه الخصوص، مفيدة في مراقبة البيئة القطبية.

يسلط هذا البحث الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية فورية لمعالجة تغير المناخ وآثاره. قد يكون للانكماش المستمر للأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية عواقب كارثية على مستويات سطح البحر العالمية وأنماط دوران المحيطات. ومن الأهمية بمكان تنفيذ تدابير عاجلة وحاسمة للحفاظ على التوازن الدقيق لمناخ كوكبنا واستقرار محيطاتنا.

مصادر:

– دراسة مجلة التقدم العلمي

– جامعة ليدز

- برنامج علوم رصد الأرض من أجل المجتمع التابع لوكالة الفضاء الأوروبية