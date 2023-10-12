تغير المناخ يذيب الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية بمعدل ينذر بالخطر

تفقد أكبر طبقة جليدية متبقية في العالم في القارة القطبية الجنوبية كتلتها بسرعة بسبب تغير المناخ، مع تقلص أكثر من 40% من صفائحها الجليدية البالغ عددها 162 منذ عام 1997. ويتسبب هذا الاتجاه المثير للقلق في إطلاق كميات كبيرة من المياه العذبة في المحيط، مما يشكل تهديدًا كبيرًا. لتيارات المحيطات العالمية.

حدد العلماء تغير المناخ الناجم عن الإنسان باعتباره السبب المحتمل لفقدان الجليد السريع في القارة القطبية الجنوبية. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إذابة الجليد بمعدل متسارع، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من المياه العذبة في المحيط المحيط. وهذا التدفق للمياه العذبة يمكن أن يخل بتوازن الملوحة في المحيط، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار التيارات المحيطية الحاسمة.

تلعب تيارات المحيط دوراً حيوياً في تنظيم مناخ الأرض من خلال توزيع الحرارة حول العالم. يعد المحيط الجنوبي، المحيط بالقارة القطبية الجنوبية، موطنًا لبعض التيارات المحيطية الأكثر تأثيرًا، مثل التيار المحيط بالقطب الجنوبي. وقد يكون لتعطيل تدفق هذه التيارات عواقب بعيدة المدى على أنماط المناخ على نطاق عالمي.

في حين أنه لا يزال من الصعب التنبؤ بالآثار الدقيقة لذوبان الصفائح الجليدية على تيارات المحيطات، فإن العلماء يشعرون بالقلق إزاء الاضطراب المحتمل في الدورة الانقلابية في المحيط الأطلسي (AMOC). تلعب الدورة AMOC دورًا حاسمًا في إعادة توزيع الحرارة من خط الاستواء إلى شمال المحيط الأطلسي، مما يؤثر على أنماط الطقس والنظم البيئية المحيطية.

تعد الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ ضرورية لمنع المزيد من فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية. يعد البحث المستمر والرصد في المنطقة أمرًا بالغ الأهمية لفهم النطاق الكامل للعواقب ووضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر المحتملة.

مصادر:

- ويليام هنتر. "لقد تقلص أكثر من 40 في المائة من الصفائح الجليدية البالغ عددها 162 في القارة القطبية الجنوبية منذ عام 1997"، ديلي ميل (12 أكتوبر 2023)