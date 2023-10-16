تتحرك الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية مع المد والجزر

ملخص: تتغير حدود الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية لمسافة تصل إلى تسعة أميال مع المد، وفقًا لدراسة حديثة. ولهذه الحركة آثار مهمة على فهم ديناميكيات الرفوف الجليدية ويمكن أن تساعد العلماء على التنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

تعد القارة القطبية الجنوبية، أقصى جنوب الكرة الأرضية، موطنًا لأرفف جليدية ضخمة تحيط بسواحلها. هذه الجروف الجليدية تتحرك باستمرار، لكن الباحثين اكتشفوا الآن أن حدودها تتغير أيضًا مع المد والجزر.

واستخدمت الدراسة، التي أجراها فريق من الباحثين من مؤسسات مختلفة، بيانات الأقمار الصناعية لتتبع حركة الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. ووجدوا أن الأرفف الجليدية تتحرك استجابة لقوى الجاذبية التي يمارسها المد والجزر. يمكن أن يصل حجم هذه الحركة إلى تسعة أميال، اعتمادًا على موقع وحجم الجرف الجليدي.

يعد فهم ديناميكيات الرفوف الجليدية أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بالسلوك المستقبلي للغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية. ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يمكن أن يساهم ذوبان الجروف الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر. ومن خلال التنبؤ الدقيق بحركة الرفوف الجليدية، يستطيع العلماء تقدير التأثير المحتمل على مستويات سطح البحر والمجتمعات الساحلية حول العالم بشكل أفضل.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن تغيير حدود الجرف الجليدي قد يكون له آثار على استقرار الرفوف الجليدية نفسها. ومع تحرك الحدود، فإنها يمكن أن تخلق ضغوطًا وكسورًا داخل الجليد، مما قد يزيد من فرص حدوث أحداث الولادة، حيث تنفصل قطع كبيرة من الجليد عن الرف.

تضيف هذه الدراسة إلى فهمنا للطبيعة المعقدة والديناميكية للأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال دراسة حركة هذه الرفوف مع المد والجزر، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للعوامل التي تحرك سلوكهم وإجراء تنبؤات أكثر دقة حول الحالة المستقبلية للغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

التعاريف:

– الرفوف الجليدية: منصات جليدية سميكة عائمة متصلة بساحل القارة القطبية الجنوبية.

- المد والجزر: ارتفاع وهبوط محيطات الأرض بانتظام نتيجة لجاذبية القمر والشمس.

مصادر:

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