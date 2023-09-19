يثير الانحدار المقلق للجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية مخاوف بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري

كشفت بيانات الأقمار الصناعية أن مستويات الجليد البحري المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية قد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض خلال فصل الشتاء، مما يشير إلى اتجاه مثير للقلق بالنسبة لمنطقة كانت تعتبر في السابق قادرة على الصمود في مواجهة آثار ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد أثار هذا التطور قلق العلماء، الذين أكدوا أن مجموعة من العوامل مثل ارتفاع حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية، والتغيرات في تيارات المحيطات ورياحها، وظاهرة النينيو من المرجح أن تساهم في هذا الانخفاض.

يلعب الغطاء الجليدي الشاسع في القارة القطبية الجنوبية دورًا حاسمًا في تنظيم درجة حرارة الأرض من خلال عكس طاقة الشمس وتبريد المياه المحيطة. ومع ذلك، إذا استمرت القارة القطبية الجنوبية في فقدان جليدها، فقد تتحول من كونها نظام تبريد الأرض إلى مصدر للحرارة. تبلغ مساحة الغطاء الجليدي البحري الحالي على سطح المحيط المتجمد الجنوبي أقل من 17 مليون كيلومتر مربع، وهو أقل بمقدار 1.5 مليون كيلومتر مربع من المتوسط ​​النموذجي لشهر سبتمبر وأقل بكثير من المستويات القياسية المنخفضة السابقة للتغطية الجليدية الشتوية. وتبلغ مساحة الجليد المفقود ما يقرب من خمسة أضعاف حجم الجزر البريطانية، ويمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على مناخ كوكبنا.

ويشعر العلماء بالقلق إزاء تأثير هذا الانخفاض في الجليد البحري على القارة القطبية الجنوبية والمناخ العالمي. ليس لدى الدكتور والتر ماير، الذي يراقب الجليد البحري في المركز الوطني لبيانات الثلج والجليد، توقعات متفائلة بحدوث انتعاش كبير في الجليد البحري. على الرغم من أن فهم الأسباب الدقيقة وراء انخفاض الجليد البحري هذا العام لا يزال لغزا، فإن انخفاض مستويات الجليد البحري يعتبر مؤشرا حاسما في عام يتميز بسجلات عديدة لارتفاع درجات الحرارة العالمية ودرجات حرارة المحيطات. ويرى الخبراء أن هشاشة القارة القطبية الجنوبية أصبحت واضحة بشكل متزايد.

بالإضافة إلى دراسة التأثير على القارة القطبية الجنوبية والمناخ العالمي، يقوم العلماء أيضًا بإجراء الأبحاث والمراقبة لفهم الأسباب الكامنة وراء اختفاء الجليد الشتوي بشكل أفضل. يُعتقد أن المحيطات الدافئة بشكل غير عادي، والتغيرات في تيارات المحيط، والرياح التي تؤثر على درجات حرارة القطب الجنوبي هي عوامل مساهمة مهمة. وقد يلعب نمط طقس النينيو المتطور في المحيط الهادئ أيضًا دورًا في تقليل الجليد البحري، على الرغم من أنه ضعيف نسبيًا حاليًا.

ويشكل تراجع الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية مخاطر كبيرة ليس فقط على المنطقة ولكن أيضا على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر الناتج عن فقدان الجليد الأرضي إلى حدوث عواصف مدمرة تهدد ملايين الأشخاص. تتوافق التغيرات التي تحدث في الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية مع السيناريوهات الأسوأ المتوقعة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على النظم البيئية الحساسة لكوكبنا.

مصادر:

– المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد

- بي بي سي نيوز