دراسة جديدة تكشف عن عوامل معقدة وراء ثقب الأوزون في القطب الجنوبي

أجرى باحثون من جامعة أوتاجو تحليلا شاملا للتغيرات التي حدثت في ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية على مدى السنوات الـ 18 الماضية. وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Communications، ضوءا جديدا على مدى وعمق ثقب الأوزون، فضلا عن العوامل التي تساهم في تكوينه.

وخلافا للاعتقادات السابقة بأن استنفاد الأوزون كان سببه في المقام الأول مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، تشير الدراسة إلى أن عوامل معقدة أخرى تلعب أيضا دورا هاما. وتوضح المؤلفة الرئيسية هانا كيسينيتش أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في تركيز الأوزون في مركز الثقب مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض في الأوزون إلى التغيرات في الهواء الذي يصل إلى الدوامة القطبية فوق القارة القطبية الجنوبية.

تتحدى النتائج فكرة أن "مشكلة الأوزون" قد تم حلها بالكامل. ويؤكد كيسينيتش على أهمية فهم تقلب الأوزون، لما له من تأثير مباشر على مناخ نصف الكرة الجنوبي. ويعتقد أن تفاعل ثقب الأوزون مع ديناميكيات الغلاف الجوي لعب دورا في حرائق الغابات الأخيرة في أستراليا، وهناك مخاوف من أن آثاره قد تمتد قريبا إلى نيوزيلندا.

كان بروتوكول مونتريال، الذي تم تنفيذه في عام 1987، فعالاً في تنظيم إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون. ومع ذلك، فإن هذا البحث الجديد يسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في عوامل إضافية عند معالجة ثقب الأوزون. وبما أن طبقة الأوزون عنصر حاسم في النظام المناخي للأرض، فإن اكتساب فهم أعمق لتقلباته أمر ضروري للتنبؤ بالتحديات البيئية المستقبلية والتخفيف من حدتها.

الأسئلة المتكررة ما هو بروتوكول مونتريال؟ بروتوكول مونتريال هو اتفاق دولي يهدف إلى حماية طبقة الأوزون عن طريق التخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون. ما هو سبب تشكل ثقب الأوزون؟ يتشكل ثقب الأوزون في المقام الأول بسبب وجود مواد كيميائية من صنع الإنسان، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، التي تتفاعل مع جزيئات الأوزون في طبقة الستراتوسفير وتدمرها. كيف يؤثر ثقب الأوزون على المناخ؟ يمكن أن يؤدي ثقب الأوزون إلى تغيرات في ديناميكيات الغلاف الجوي وأنماط المناخ، بما في ذلك تغيرات في أنماط الرياح والمناخ السطحي. يمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثيرات محلية وعالمية على الظروف الجوية والنظم البيئية.