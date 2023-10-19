أكثر من 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تقلصت منذ عام 1997، ولم يظهر نصفها أي علامة على التعافي

كشفت دراسة رائدة من جامعة ليدز أن أكثر من 40% من الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تقلصت منذ عام 1997، مع عدم ظهور أي علامات على التعافي في نصفها تقريبًا. يشير هذا الاكتشاف المثير للقلق إلى نقطة تحول حاسمة في معركتنا ضد ظاهرة الاحتباس الحراري ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ.

واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة Scientific Advances، تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتطورة لتحليل ديناميكيات الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. وأظهرت النتائج أنه في الفترة من 1997 إلى 2021، فقدت القارة كمية مذهلة تبلغ 7.5 تريليون طن متري من الجليد. وفي حين شهد الجزء الشرقي من القارة القطبية الجنوبية زيادة قدرها 59 تريليون طن، عانت المنطقة الغربية من خسارة كارثية قدرها 67 تريليون طن.

السبب الرئيسي لهذا التغير الدراماتيكي هو المياه الدافئة على الجانب الغربي من القارة القطبية الجنوبية، والتي تعمل على تآكل الرفوف الجليدية بلا هوادة. في المقابل، يظل الجانب الشرقي من القارة القطبية الجنوبية محميًا نسبيًا بالمياه الباردة، مما يسمح للجروف الجليدية بالبقاء أو حتى النمو.

تلعب الأرفف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية دورًا حاسمًا في تنظيم تدفق الأنهار الجليدية إلى البحر. وعندما يتضاءل حجم هذه الرفوف، تطلق الأنهار الجليدية كميات كبيرة من المياه العذبة في المحيط، مما يعطل تيارات المحيط الجنوبي. ويمكن أن يكون لهذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى على أنماط الطقس، ومصائد الأسماك، والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم.

لا يمكن إنكار العلاقة بين فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية وأزمة المناخ الأوسع. ولا تظهر غالبية الجروف الجليدية المتقلصة أي علامات للتعافي، مما يشير إلى أن فقدان الجليد الحالي ليس جزءًا من دورة طبيعية. وتشير الأبحاث الحديثة أيضًا إلى أن ارتفاع درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية يبلغ ضعف معدل بقية العالم تقريبًا، وهو ما يتجاوز التوقعات التي قدمتها النماذج المناخية.

إن الآثار المترتبة على فقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية كبيرة. ومن الممكن أن يساهم ذوبان الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي بما يصل إلى متر واحد (3.3 قدم) في ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن الحالي. مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، هناك حاجة ملحة لأن يتخذ زعماء العالم إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة المناخ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

المصدر: جامعة ليدز، التقدم العلمي، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية